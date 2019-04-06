Происшествия
Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минированииКоммерсантъ 11:14
Вылет пассажирского самолета Boeing 787 в Токио задержан в московском аэропорту Домодедово после анонимного сообщения о минировании, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона.
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Футбол
Симонян: «Мельгарехо хрен знает, что придумал. Это ужас»
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Максим Галкин признался, кто главный в их семье с Пугачевой
Юморист Максим Галкин признался, что, скорее всего, в его семье с Аллой Пугачевой главный не он. Об этом комик сказал в интервью KP.RU.
Обновлено в 05:36
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на 1 млн долларов
Мошенники сдавали в сервисные центры поддельные iPhone, а взамен получали новые оригинальные смартфоны, которые потом продавали Власти США раскрыли схему, с помощью которой двум китайским студентам за год удалось обмануть компанию Apple на 900 тысяч долларов.
Обновлено в 11:27
Политика
Супрун усомнилась в результатах анализов Зеленского и Порошенко
Как писал News.ru, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский попал в курьёзную ситуацию из-за даты, указанной на бланке с результатами анализов на наркотики и алкоголь.
Обновлено в 12:42
Технологии
Жест «окей» запретили на OWL из-за пранка с 4chan
Инсайдер Род Slasher Бресло сообщил, что Blizzard Entertainment запретила посетителям Overwatch League — Season 2 использовать жест «окей» из-за расистского контекста.
Обновлено вчера в 18:40
Кино
Мединский назвал условие выхода в прокат «Братства» Лунгина
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина выйдет в прокат, если он соответствует требованиям закона.
Обновлено в 12:29
Наука
Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом
В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:00
Хоккей
Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Теннис
Барти признана лучшей теннисисткой по итогам марта
Кроме Барти на звание лучшей теннисистки марта претендовали канадка Бьянка Андрееску, немка Анжелик Кербер и чешка Каролина Плишкова.
Обновлено в 15:06
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Футбол
Левандовски забил 200 голов в Бундеслиге
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в матче против "Боруссии" записал на свой счёт 200-й гол в Бундеслиге.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В московском отеле мужчина убил свою подругу во время ссоры
В отеле на северо-западе Москвы мужчина убил свою подругу и попытался покончить с собой.
Обновлено в 15:16
Политика
Пушков высмеял Зеленского и Порошенко за сдачу анализов
Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Обновлено в 14:12
Экономика
ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
Еврокомиссия проинформировала BMW, Daimler и Volkswagen о своем предварительном мнении, что компании в прошлом в течение восьми лет нарушали антимонопольные правила ЕС, вступив в сговор, говорится в сообщении ЕК.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Страны G7 призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД
Главы МИД стран G7 в своем заявлении по итогам встречи во Франции призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:37
Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Кино
Готовится новая масштабная экранизация «Доктора Живаго»
По роману «Доктор Живаго» уже сняты два сериала. Один из них создан в России по сценарию Юрия Арабова.
Обновлено в 10:21
Футбол
Краснодар — Крылья Советов 1:0
«Краснодар» на своем поле нанес поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 22-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Обновлено в 12:27
Общество
Минкульт предлагает разрешить продажу алкоголя в учреждениях культуры
Минкультуры предлагает отмену запрета на продажу алкоголя в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».
Обновлено в 09:08
Политика
Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном
Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено 03 апреля в 03:01
Происшествия
Стрельба в Дании: ранены несколько человек
В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Обновлено в 14:48
Общество
В Кронштадте началась подготовка военно-морского парада
Сегодня, 6 апреля, в Кронштадте начали готовиться к третьему по счету параду в честь Дня ВМФ, который пройдет 28 июля.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Игры
Энтузиаст превратил Doom в один длинный коридор
Обновлено в 08:55