Политика

Выход США из договора РСМД заставил Горбачёва говорить о потере надеждREGNUM вчера в 20:11

«Всё ещё были надежды на наших партнёров, которые, к сожалению, не оправдались». Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля Джон Болтон, помощник президента Штатов по нацбезопасности, заявил, что 2 августа его страна официально выходит из РСМД.
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Михаил Горбачев
Этот шаг США ведет к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию. Прекращение действия договора вряд ли будет полезно для мирового сообщества, этот шаг ведет к подрыву безопасности не только в Европе, но и во всем мире.
— Михаил ГорбачевРидус 01:21

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Что означает выход США из ДРСМД? Максимально короткое объяснение (200 слов)

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URA.Ruвчера в 18:32

Горбачев предупредил о последствиях слома ДРСМД для мировой политики

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Горбачёв: развал ДРСМД ведёт к непредсказуемости мировой политики

RT на русскомвчера в 17:46

Россиян предупредили об опасности после разрыва ДРСМД

ТВ Центрвчера в 03:29
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Общество

Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

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Обновлено вчера в 22:32
Общество

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Обновлено в 01:00
Происшествия

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Экономика

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Обновлено вчера в 19:02
Экономика

Медведев оценил ситуацию с подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
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Политика

МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы

Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Политика

Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ

Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Политика

СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей

Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Трамп рассказал о введении пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября будет введена пошлина в 10% на товары из Китая.
Обновлено вчера в 19:14
Футбол

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Нападающий "ПСЖ" Неймар лишился премии в размере 5 миллионов евро, информирует UOL.
Обновлено в 01:36
Происшествия

Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская пообещала назвать сына Арменом

Пианистка считает, что начать докапываться до правды нужно с определения того, кто действительно является отцом ребенка Гудзевой, проведя анализ ДНК и проверку на детекторе лжи.
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Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено вчера в 10:37
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Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»

В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".
Обновлено в 02:05
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Аркада Lego Jurassic World выйдет на Nintendo Switch 17 сентября

Interactive Entertainment игра «LEGO Мир Юрского периода» (Lego Jurassic World) будет перенесена на консоль Nintendo Switch.
Обновлено в 02:00
Политика

Кличко сравнил себя с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Политика

Кадыров отреагировал на совет израильтянам не посещать Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на присвоение республике красного уровня опасности Израилем. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено вчера в 00:28
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ГСУ СК России по Красноярскому краю приняло решение возбудить уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц регионального Министерства лесного хозяйства в связи с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 11:43
Футбол

«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи».
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Политика

Хайко Мас попросил поляков простить Германию за преступления нацизма

Извинения от имени Германии за преступления нацизма принёс гражданам Польши немецкий министр иностранных дел Хайко Мас на церемонии в честь 75-летней годовщины Варшавского восстания, передаёт Deutsche Welle.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
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Транспорт

ГИБДД опубликовала карту всех камер на дорогах

Обновлено 31 июля в 10:51
Кино

Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв

Обновлено вчера в 07:30
Общество

Выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки объединились в группу

Обновлено вчера в 10:50
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Происшествия

Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно

Обновлено вчера в 22:15
Политика

Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться»

Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:08
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