Общество
Жители Санкт-Петербурга и Свердловской области, выигравшие по 500 млн рублей в лотерее «Русское лото», к настоящему времени не вышли на связь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы «Столото».
RT на русском09:01
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