Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиянИзвестия вчера в 18:38

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Всего в I квартале невыездными оказывались 4,4 млн граждан, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

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