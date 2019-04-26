Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиянИзвестия вчера в 18:38

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Всего в I квартале невыездными оказывались 4,4 млн граждан, что в полтора раза больше, чем годом ранее.
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Приставы запретят 3 млн россиян выезжать из страны на майские праздники

РБК02:30

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

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Газета.Ruвчера в 20:23

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REGNUMвчера в 22:24

Трем миллионам россиян запретят выезд за границу в мае за неуплату долгов

Эхо Москвывчера в 21:13
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Салах и Азар не попали в символическую сборную сезона АПЛ

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