Общество
Выделенные на концерт Пугачевой миллионы сочли откатомНаша версия 01:33
Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на главу Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, 40 миллионов рублей, которые были выделены на организацию концерта исполнительницы Аллы Пугачевой, на самом деле могут оказаться составляющей коррупционной схемы.
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40 млн рублей, которые дочернее предприятие компании «Вертолеты России» (входит в состав госкорпорации «Ростех») выделило на юбилейный концерт Аллы Пугачевой, могли быть частью коррупционной схемы. Об этом «Известиям» заявил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.Известия28 января в 16:01
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Выделенные на концерт Пугачевой средства могли быть частью коррупционной схемы
Известия28 января в 20:09
Госкомпания «Вертолеты России» выделит 40 млн на «спонсорскую поддержку» юбилейного концерта Пугачевой
Накануне.Ru27 января в 23:28
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