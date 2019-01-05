Политика
Новая церковь Украины оказалась пораженной в правах выданным в Константинополе томосом об автокефалии, следует из документа, который разместил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига. Текст томоса переведен на украинский язык.
Московский Комсомолецвчера в 09:03
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Варфоломей признал ПЦУ «дочерней» церковью Константинополя: что таит текст пресловутого томоса
Новостной фронтвчера в 07:37
Варфоломей внес имя Порошенко в текст томоса об автокефалии украинских раскольников
ИА Новороссиявчера в 09:05
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