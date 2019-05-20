Политика

Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в ГосдумеГазета.Ru вчера в 19:42

Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, правительство России примет данное решение в ближайшее время.
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Александр Ярошук
И вот сейчас политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение.
— Александр Ярошук, российский политикРИА Новости вчера в 19:11

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