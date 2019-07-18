По количеству выданных потребкредитов Краснодарский край находится на третьем месте в России после Москвы (417,2 тыс. ед.) и Московской области (384,9 тыс. ед.). НА четвертом и пятом местах располагаются Республики Башкортостан (320,8 тыс. ед.) и Татарстан (301,5 тыс. ед.).

Выдача потребкредитов в Краснодарском крае увеличилась за год на 2,6%

Политика В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.

Происшествия Израильтян арестовали на Кипре за групповое изнасилование британки Двенадцать постояльцев одного из отелей популярного кипрского курорта Айя-Напа из Израиля арестованы полицией по подозрению в изнасиловании британской туристки, проживающей в соседнем номере.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика ЕСПЧ лишил соратников Саакашвили прав на «Рустави 2» Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение отменить приостановку исполнения решения грузинского Верховного суда по искам телекомпании "Рустави 2" и ее владельцев против Грузии.

Политика Госдума приняла законы о шпионских устройствах Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.

Здоровье Поборовший рак онколог Павленко вернулся к хирургии Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения рака желудка и тяжелой реабилитации вернулся к хирургии.

Технологии Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект Сбербанк внедрил в своем мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.

Кино Умер актер и режиссер Юрий Прохоров Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет.

Политика Кремль назвал первый шаг в диалоге с Киевом Освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом нормализации отношений Москвы и Киева.

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе «Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Происшествия В Астрахани задержаны несколько чиновников Астраханский следственный комитет сообщил, что в рамках расследования 17 уголовных дел, возбужденных сегодня в отношении местных чиновников за мошенничество и превышение должностных полномочий, проведены обыски и выемки документов в квартирах и домах подозреваемых, а также в государственных учреждениях, где они занимали руководящие должности.

Происшествия Омбудсмен рассказала о содержании детей, усыновленных двумя мужчинами У сотрудников органов опеки не было сомнений в том, что дети, усыновленные в Москве двумя мужчинами, получали все необходимое и хорошо учились, в их воспитании принимали участие бабушка и няня, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Политика В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.

Транспорт На Крымском мосту завершена укладка рельсов Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Происшествия В российском городе нашли «бойцовский клуб» для наркозависимых Полиция обнаружила в Омске подпольный реабилитационный центр для людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью.

Политика Зеленский рассказал о противниках его звонка Путину Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину вопреки наставлениям «партнеров Украины», которые выступали против этого разговора.

Армия и оружие Под Калининградом построили арсенал для хранения ракет и боеприпасов Арсенал обеспечит потребности в размещении всех запасов Балтийского флота В Калининградской области завершили строительство арсенала комплексного хранения ракет, артиллерийских боеприпасов и морского подводного оружия.

Здоровье Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году В предыдущей версии через 15 лет число курящих предполагали сократить до 5%, в новой этот показатель оказался на уровне 21%.

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.

Авто Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП в Приморье В Шкотовском районе Приморья в столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли шесть человек.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва» 1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.

Экономика Методология расчета индекса промпроизводства РФ станет темой очередного научного совета Росстата Во вторник Росстат сообщил об ускорении годовых темпов роста промпроизводства в июне 2019 года до 3,3% с 0,9% в мае (это оказалось значительно выше ожиданий - консенсус-прогноз "Интерфакса" на июнь равнялся 2,3%).

Политика Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.