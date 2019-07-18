Экономика
Выдача потребкредитов в Краснодарском крае увеличилась за год на 2,6%Коммерсантъ Краснодар 04:49
По количеству выданных потребкредитов Краснодарский край находится на третьем месте в России после Москвы (417,2 тыс. ед.) и Московской области (384,9 тыс. ед.). НА четвертом и пятом местах располагаются Республики Башкортостан (320,8 тыс. ед.) и Татарстан (301,5 тыс. ед.).
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:05, Вашингтон
Политика
В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе
В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Израильтян арестовали на Кипре за групповое изнасилование британки
Двенадцать постояльцев одного из отелей популярного кипрского курорта Айя-Напа из Израиля арестованы полицией по подозрению в изнасиловании британской туристки, проживающей в соседнем номере.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
ЕСПЧ лишил соратников Саакашвили прав на «Рустави 2»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение отменить приостановку исполнения решения грузинского Верховного суда по искам телекомпании "Рустави 2" и ее владельцев против Грузии.
Обновлено в 06:04
Политика
Госдума приняла законы о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Здоровье
Поборовший рак онколог Павленко вернулся к хирургии
Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения рака желудка и тяжелой реабилитации вернулся к хирургии.
Обновлено в 04:35
Технологии
Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект
Сбербанк внедрил в своем мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.
Обновлено в 07:34
Общество
Андрей Бочаров проводит встречу с аграриями Клетского района
Обновлено в 03:20
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Кремль назвал первый шаг в диалоге с Киевом
Освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом нормализации отношений Москвы и Киева.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе
«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Астрахани задержаны несколько чиновников
Астраханский следственный комитет сообщил, что в рамках расследования 17 уголовных дел, возбужденных сегодня в отношении местных чиновников за мошенничество и превышение должностных полномочий, проведены обыски и выемки документов в квартирах и домах подозреваемых, а также в государственных учреждениях, где они занимали руководящие должности.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Омбудсмен рассказала о содержании детей, усыновленных двумя мужчинами
У сотрудников органов опеки не было сомнений в том, что дети, усыновленные в Москве двумя мужчинами, получали все необходимое и хорошо учились, в их воспитании принимали участие бабушка и няня, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:46
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
Электрическая отвертка Xiaomi Mijia Electric Screwdriver собрала почти 1 млн долларов за день
Обновлено в 07:57
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В российском городе нашли «бойцовский клуб» для наркозависимых
Полиция обнаружила в Омске подпольный реабилитационный центр для людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью.
Обновлено в 05:52
Политика
Зеленский рассказал о противниках его звонка Путину
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину вопреки наставлениям «партнеров Украины», которые выступали против этого разговора.
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие
Под Калининградом построили арсенал для хранения ракет и боеприпасов
Арсенал обеспечит потребности в размещении всех запасов Балтийского флота В Калининградской области завершили строительство арсенала комплексного хранения ракет, артиллерийских боеприпасов и морского подводного оружия.
Обновлено вчера в 13:06
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году
В предыдущей версии через 15 лет число курящих предполагали сократить до 5%, в новой этот показатель оказался на уровне 21%.
Обновлено в 06:33
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Приморье
В Шкотовском районе Приморья в столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли шесть человек.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
Методология расчета индекса промпроизводства РФ станет темой очередного научного совета Росстата
Во вторник Росстат сообщил об ускорении годовых темпов роста промпроизводства в июне 2019 года до 3,3% с 0,9% в мае (это оказалось значительно выше ожиданий - консенсус-прогноз "Интерфакса" на июнь равнялся 2,3%).
Обновлено в 06:19
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54