В январе-июне 2019 года самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ было зафиксировано в Москве (417,2 тыс. ед.), Московской области (384,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (354,1 тыс. ед.), Республике Башкортостан (320,8 тыс. ед.) и Республике Татарстан (301,5 тыс. ед.).

с чего всё началось

В первом полугодии 2019 года банки на Кубани выдали 354,1 тыс. кредитов на покупку потребительских товаров. Это на 2,6% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выдача потребкредитов в Краснодарском крае увеличилась за год на 2,6%

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