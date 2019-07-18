Экономика
Выдача потребкредитов в Краснодарском крае увеличилась за год на 2,6%Коммерсантъ Краснодар 04:49
В первом полугодии 2019 года банки на Кубани выдали 354,1 тыс. кредитов на покупку потребительских товаров. Это на 2,6% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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