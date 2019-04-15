Экономика

Объем выдачи ипотечных кредитов увеличился в I квартале на 5%Вести.Финанс вчера в 08:12

В марте выдано около 100 тыс. ипотечных кредитов на 215-225 млрд руб. (минус 15% в количественном и минус 4-8% в денежном выражении к марту прошлого года). Средние ставки предложения 15 крупнейших ипотечных кредиторов почти не изменились в марте: на новостройки - 10,54%, на вторичный рынок - 10,66%.
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Объем выдачи ипотечных кредитов увеличился в I квартале на 5%

Вести.Финансвчера в 08:12

Выдача ипотеки в России в первом квартале выросла на 5%

РИА Новостивчера в 07:14

В Пермском крае продолжился рост ипотечного кредитования

ИА Текст (Пермь)13 апреля в 07:35

Как реально в России в 1-м квартале изменился объем выданной ипотеки

Недвижимость.RUвчера в 08:53
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Авто

MINI показала обновлённый ситикар Clubman

Компания Mini официально продемонстрировала обновленную модель Mini Clubman.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Игры

Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине из-за местных законов

Издательство Warner Bros. отменило продажи Mortal Kombat 11 в Украине. По словам компании, такое решение принято «из-за местных законов».
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

НАТО отправила в Эстонию вертолёты Apache для сдерживания России

Обновлено в 00:18
Общество

От Меган Маркл уволился очередной подчиненный

Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак

Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Свидетель: у стула после конфликта Кокорина и Пака была вырвана спинка

Обновлено в 07:41
Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков

Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Авто

Седан Mercedes-AMG A35 получил удлиненную версию

Компания Mercedes-Benz представила удлиненную версию седана Mercedes-AMG A35 — модификацию Mercedes-AMG A35 L для рынка Китая.
Обновлено в 04:09
Общество

В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%

Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Актриса Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа

Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.
Обновлено в 06:58
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Политика

Луценко назвал освобождение Савченко тяжёлой болезнью судебной системы

Напомним, в марте 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при попытке вывезти из Донбасса крупную партию оружия.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуируют десять судов

Десять судов Санкт-Петербурга эвакуируют после сообщений о минировании. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Шахтах в ДТП с участием КамАЗа и маршрутки пострадали три человека

Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук рассказала о здоровье «особенной» дочери

Бывшая модель, а ныне главред глянцевого журнала Светлана Бондарчук в студии телеканала "Россия 1", рассказала о самочувствии своей "особенной" дочери.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет

Обновлено в 07:35
Политика

Песков высказался об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные СМИ о планах властей упростить выдачу российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Избившую восьмиклассниц красноярскую учительницу уволили из школы

Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Крик души: одинокая Лорак расплакалась от страданий по бывшему мужу

В клипе, который поклонники назвали криком души, исполнительница расплакалась. Ролик презентован на официальном YouTube-канале певицы.
Обновлено в 05:35
Здоровье

Названы способы предотвращения инсульта

По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Политика

Путин назвал сроки запуска ракеты «Ангара-А5М»

Обновлено в 07:45
Экономика

Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах

О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Дивидендная политика Сбербанка подразумевает, что с 2017 по 2020 год банк будет поэтапно повышать объем выплат с 36,2 до 50% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 07:41
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
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