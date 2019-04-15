Экономика
Объем выдачи ипотечных кредитов увеличился в I квартале на 5%Вести.Финанс вчера в 08:12
В марте выдано около 100 тыс. ипотечных кредитов на 215-225 млрд руб. (минус 15% в количественном и минус 4-8% в денежном выражении к марту прошлого года). Средние ставки предложения 15 крупнейших ипотечных кредиторов почти не изменились в марте: на новостройки - 10,54%, на вторичный рынок - 10,66%.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные СМИ о планах властей упростить выдачу российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
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