Недвижимость
Выдача ипотеки в РФ выросла на 40% в октябре 2018 года
Выдача ипотеки в РФ выросла на 40% в октябре 2018 годаАМИТЕЛ08:39
В прошлом месяце выдали кредитов на сумму около 300 млрд рублей Объем выдачи ипотеки в РФ в октябре текущего года вырос на 40% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование аналитического центра ДОМ.РФ.
АМИТЕЛ08:39
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Недвижимость
Москва поставит антирекорд по объемам ввода офисов и торговых центров
По прогнозу Лосюкова, в 2019 году объем ввода новых бизнес-центров в столице вырастет двукратно и достигнет порядка 400 тыс. кв. м. Но это все равно не так много по сравнению с рекордным 2014 годом, когда девелоперы ввели 1,4 млн кв. м офисных центров в Москве, отметил Лосюков.
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Недвижимость
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Обновлено в 07:11
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Руководитель отдела продаж новостроек компании «Экотон» Михаил Бизимов рассказывает, что на рынке уже представлены проекты, где стоимость квартир в начале продаж практически соответствовала ценам на стадии достройки.
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День больших скидок состоится 1 декабря, в субботу, с 10 до 15 часов в Центре продаж квартир «ТДСК» по адресу: Томск, пл. Батенькова, 2 (5-й этаж).
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Недвижимость
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Обновлено в 06:01
Недвижимость
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Обновлено вчера в 06:08
Недвижимость
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Обновлено 23 ноября в 01:40
Недвижимость
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Обновлено в 09:34
Недвижимость
В погоне за уходящей долевкой скупают квартиры, старые и новые
Все дороже становится «новая вторичка», а стоимость квартир в советских домах не растет.
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Недвижимость
Цены на квартиры в Пскове и области продолжают снижаться
По данным, опубликованным Псковстатом, цены на рынке жилья в регионе продолжаются снижаться.
Обновлено в 03:48
Недвижимость
Арендаторы заполняют офисы и улицы
По данным JLL, по итогам третьего квартала текущего года аренда премиального офиса обойдется в $600–750 за 1 кв. м (35–44 тыс. руб. за 1 кв. м); помещений в зданиях класса А — 24–40 тыс. руб.; в классе В плюс — 12–25 тыс. руб. за 1 кв. м. В декабре прошлого года аренда офисов в Москве стоила примерно столько же.
Обновлено вчера в 06:03
Недвижимость
Кубань лидирует в ЮФО по объемам ипотечного кредитования
Рынок ипотечного кредитования Кубани за восемь месяцев 2018 года вырос почти на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Обновлено в 05:58
Недвижимость
Новые ниши для инвесторов: в какую недвижимость вкладывают частники
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Обновлено 23 ноября в 02:48
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Обновлено 23 ноября в 01:47