Экономика
Выдача автокредитов россиянам резко сократилась в маеiReactor 10:23
Спрос на автокредиты среди россиян упал на 17% в мае по сравнению с апрельскими показателями 2019 года. По данным Национального бюро кредитных историй, оформление автокредитов в мае снизилось до 75 тыс. 100 единиц после рекордных апрельских показателей в 90 тыс. 900 единиц.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:36, Вашингтон
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