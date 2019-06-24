Экономика

Выдача автокредитов россиянам резко сократилась в маеiReactor 10:23

Спрос на автокредиты среди россиян упал на 17% в мае по сравнению с апрельскими показателями 2019 года. По данным Национального бюро кредитных историй, оформление автокредитов в мае снизилось до 75 тыс. 100 единиц после рекордных апрельских показателей в 90 тыс. 900 единиц.
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Выдача автокредитов россиянам резко сократилась в мае

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НБКИ: в мае выдача автокредитов сократилась на 17,5%

Плас05:15

НБКИ: количество выданных в РФ автокредитов снизилось в мае

News.ru05:11

В Саратовской области выросло число автокредитов

СаратовБизнесКонсалтинг04:33
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