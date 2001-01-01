Экономика
Выбросы углекислого газа в 2018 году в странах ЕС снизились на 2,5%Финмаркет 07:07
Наибольшее сокращение выбросов CO2 отмечено в Португалии и Болгарии, где показатель снизился на 9% и 8,1%, соответственно.
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Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Обновлено в 05:35
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор в отношении Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор по делу в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, обвиняемых в хулиганстве, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Обновлено 06 мая в 15:04
Политика
США превращаются из союзника Германии в её противника
Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника.
Обновлено в 07:07
Общество
Экс-глава московского департамента ЖКХ возглавил «Мосгаз»
Гасангаджиев уже возглавлял "Мосгаз", он был гендиректором компании до сентября 2017 года, когда стал главой столичного департамента ЖКХ.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь
Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 08:00
Здоровье
Названа польза от ежедневного употребления сала
Диетологи рекомендуют есть свежее сало без хлеба и употреблять продукт в первой половине дня, так как он является мощным источником энергии.
Обновлено в 03:18
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который должен был выполнить рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали в аэропорту Платов по техническим причинам.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе
Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Брэд Питт высказался об отношениях с Дженнифер Энистон
В минувшем феврале Дженифер Энистон отметила свое 50-летие. Одним из приглашенных гостей оказался ее бывший муж Брэд Питт.
Обновлено в 06:57
Экономика
МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд
Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
СК завел дела после взрыва на кладбище и обстрела машины в Донбассе
Следственный комитет России завел уголовные дела после взрывов на кладбище и обстрела гражданского автомобиля украинскими силовиками в Донбассе, в результате чего пострадали мирные жители, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Самаре при пожаре на дебаркадере и катерах погиб человек
Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара на дебаркадере и катерах в Самаре, сообщил в среду журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара
Обновлено в 07:39
Общество
Прокуратура требует наказать учителя за непристойные фото
Прокуратура установила, что учитель русского языка и литературы разместил в интернете фото непристойного содержания, в том числе обнаженные тела, изображены факты насилия, жесткости, применения оружия, а также комментарии с использованием ненормативной лексики.
Обновлено в 07:23
Политика
Украина лишит пенсий получивших российские паспорта жителей Донбасса
Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.
Обновлено в 07:14
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия
Соратник Петра Порошенко ранен в Одесской области
Инцидент произошёл в гостинице села Санжейка. Об этом рассказал председатель Одесского облсовета, брат депутата Анатолий Урбанский.
Обновлено в 03:18
Кино
В Сеть попала полная версия фильма «Покемон. Детектив Пикачу»
В англоязычной версии фильма Пикачу озвучивает Райан Рейнольдс, а в России свой голос покемону подарит Петр Иващенко, который озвучивает Рейнольдса в фильмах с ним.
Обновлено в 03:10
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Хоккей
«Сент-Луис» победил «Даллас» и вышел в третий раунд плей-офф
Сент-Луис нанес поражение Далласу (2:1 2OT) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 01:45
Политика
Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе
Националист Дмитрий Демушкин рассказал РБК, что начинает работу в качестве заместителя главы администрации сельского поселения Барвихинское.
Обновлено вчера в 21:47
Экономика
Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайн
Неравномерной была и динамика количества компаний, оказавшихся финансовыми пирамидами.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено вчера в 08:05