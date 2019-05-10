Политика
Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатовВести.Ru 01:12
В Алжире для участия в выборах президента никто из кандидатов не подал документы в установленный срок.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Экономика
Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США
Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0
Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Обновлено в 04:16
Политика
Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:47
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал взятие ворот
Обновлено в 02:00
Хоккей
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт
"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено вчера в 12:08
Футбол
М. Перейра: горжусь тем, что являюсь частью истории «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».
Обновлено в 02:29
Здоровье
Врачи дали рекомендации по подготовке организма к ЕГЭ
Простая диета и упражнения помогут выпускникам преодолеть учебные нагрузки.
Обновлено в 04:37
Наука
Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии
Обновлено в 03:40
Происшествия
На алтайской трассе женщина бросилась под фуру, спасая детей
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео
Обновлено в 02:42
Происшествия
Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста
Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено вчера в 11:54
Футбол
Александр Головин оценил итоги первого сезона в чемпионате Франции
Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.
Обновлено в 03:57
Кино
Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя
Обновлено в 03:43
Авто
Титановые колесные диски распечатали на 3D-принтере
Американская компания HRE Wheels использовала усовершенствованный метод печати, который позволил создать титановые диски в два раза прочнее, чем стандартные литые.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие
Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции
Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Синоптики предупредили о кратковременных дождях и грозе в Москве
В Москве 26 мая ожидается теплая погода с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Внучка обобрала Федосееву-Шукшину до нитки
Напомним, в 2018 году внучка актрисы Анна Трегубенко без ведома Лидии Николаевны продала квартиру в центре Северной столицы.
Обновлено в 03:58
Авто
Названа дата появления Geely FY11 в России
Помимо названного варианта в линейке присутствуют гибридные PHEV, силовые установки которых на базе того же двигателя выдают 180 л.с. Запас хода на электротяге у таких авто — 56-80 км. Самым мощным является 2-литровый наддувный двигатель Volvo B4204T мощностью в 238 л.с. (350 Нм).
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Шоу-бизнес
Пресняков не поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения в Instagram
Владимир Пресняков-младший не стал поздравлять на просторах Сети с днем рождения свою бывшую жену — Кристину Орбакайте, которой на днях исполнилось 48 лет.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В интернате для ветеранов в Петрозаводске произошел пожар
В Петрозаводске 34 человека были эвакуированы из интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте из-за пожара в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 04:05
Культура
Актриса Анфиса Черных стала победителем шоу «Последний герой»
Российская актриса Анфиса Черных оказалась победителем шоу «Последний герой».
Обновлено в 03:35
Кино
«Золотую пальмовую ветвь» Канн получил фильм «Паразиты»
«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты» корейца Пон Джун-Хо – современная история о принцах и нищих: семья смекалистых бедолаг обманным путем, выдавая себя за других людей, устраивается работать в семью доверчивых богачей, которых всячески облапошивает, пока совершенно невероятным образом не оказывается у них в заложниках.
Обновлено в 03:04