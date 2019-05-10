Политика

Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатовГоворит Москва 03:00

2 апреля бывший президент Алжира 82-летний Абдель Азиз Бутефлика после протестов досрочно покинул свой пост.
Читать в источнике
с чего всё началось

СМИ: выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

Никто из кандидатов не подал документы в установленный срок для участия в выборах президента Алжира, назначенных на 4 июля, что может автоматически означать перенос голосования, пишет в воскресенье алжирское издание "Аль-Хабар". Срок подачи документов завершился в субботу, 25 мая.
РИА Новости00:31

Подробнее о событии

СМИ: ни один из кандидатов на пост президента Алжира не подал документы в установленный срок

Коммерсантъ01:58

Выборы президента в Алжире могут перенести по причине отсутствия кандидатов

Вести.Ru01:12

В Алжире пока не нашлось желающих занять пост президента

Профиль02:16

На выборах президента Алжира нет зарагестрированных кандидатов

REGNUM00:45

СМИ: выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

РИА Новости00:31

Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

Говорит Москва03:00

Президентские выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

Известия01:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Гаджеты

Спустя три месяца после анонса подешевел ещё один бестселлер Samsung

Учитывая, что с определённой задержкой скидки добираются и до рынков СНГ, можно ожидать, что примерно через месяц Galaxy A50 подешевеет и у нас.
Обновлено вчера в 14:26
Технологии

Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди

Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Северной Осетии во время урагана погибла девушка

В Северной Осетии во время урагана погибла девушка. Предположительно, на нее упало дерево из-за сильного ветра, сопровождавшегося ливнем.
Обновлено вчера в 13:43
Футбол

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Хоккей

Сборная России сыграет с чехами в матче за бронзу чемпионата мира

Обновлено вчера в 15:31
Авто

Как делают двигатели V8 AMG. Видеоэкскурсия

Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8.
Обновлено в 01:00
Происшествия

У берегов Японии столкнулись два судна

В водах Тихого океана столкнулись два японских грузовых судна, сообщает газета Asahi.
Обновлено вчера в 22:07
Космос

«Роскосмос» планирует повысить грузоподъемность «Ангары»

Обновлено вчера в 20:21
Баскетбол

«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА

«Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.
Обновлено в 00:01
Футбол

Чемпионат России. «Краснодар» примет «Рубин», «Локомотив» против «Уфы»

Претенденты на 2-е место – «Локомотив» и «Краснодар» – сыграют домашние матчи с «Уфой» и «Рубином» соответственно.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ

Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:39
Политика

В Альметьевске стартовало предварительное голосование «Единой России»

Обновлено в 01:20
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Обновлено вчера в 17:39
Шоу-бизнес

Рене Зеллвегер: «Актерская карьера не должна наносить ущерб моему здоровью и жизни»

Обновлено вчера в 22:00
Музыка

Максим Фадеев посчитал спецвыпуск «Голос. Дети» странным

Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес

Анжелика Варум: «Я ушла от мужчины, с которым прожила 10 лет»

Обновлено вчера в 17:02
Культура

Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу

Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи.
Обновлено 24 мая в 20:04
Происшествия

Число жертв утечки газа на судне в Китае возросло до 10

Обновлено в 02:12
Политика

Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Политика

Французский депутат призвал покончить с «антироссийской истерией»

Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Россией, сообщает RT.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Трое детей и мужчина погибли при пожаре в Красноярском крае

Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

В Якутии ранили ножом директора школы

Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Хоккей

Быков: «Финляндия отыграла выше всяких похвал»

Бывший наставник национальной сборной России Вячеслав Быков дал небольшой комментарий относительно матча полуфинала ЧМ-2019 с командой Финляндии, отдав должное соперникам, которые одержали минимальную победу со счётом 1-0.
Обновлено в 01:43
Общество

В Москве ожидаются дождь, гроза и до 24 градусов тепла

Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Виктория Боня получила особую награду на Каннском кинофестивале

Накануне Боня посетила церемонию World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
Обновлено вчера в 14:24
Наука

В Австралии найдены выделяющие золото грибы

Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.
Обновлено вчера в 13:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Абдель Азиз Бутефлика
Алжирский политик
Алжирский политический и государственный деятель, президент Алжира в 1999 - 2019 годах. Три раза переизбирался на пост президента. За это время ему удалось остановить вооруженное противостояние между властями и исламистами, восстановить безопасность и вернуть иностранные инвестиции в страну.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алжир
Государство
Государство в Северной Африке в западной части Средиземноморского бассейна, крупнейшее по территории африканское государство. Площадь составляет 2 381 740 км², что чуть больше, чем у Демократической Республики Конго.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное