Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатовГоворит Москва 03:00

Никто из кандидатов не подал документы в установленный срок для участия в выборах президента Алжира, назначенных на 4 июля, что может автоматически означать перенос голосования, пишет в воскресенье алжирское издание "Аль-Хабар". Срок подачи документов завершился в субботу, 25 мая.

с чего всё началось

Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

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