Политика
Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатовГоворит Москва 03:00
2 апреля бывший президент Алжира 82-летний Абдель Азиз Бутефлика после протестов досрочно покинул свой пост.
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с чего всё началось
Никто из кандидатов не подал документы в установленный срок для участия в выборах президента Алжира, назначенных на 4 июля, что может автоматически означать перенос голосования, пишет в воскресенье алжирское издание "Аль-Хабар". Срок подачи документов завершился в субботу, 25 мая.РИА Новости00:31
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