Политика
Выборы президента в Абхазии признаны состоявшимисяRambler News Service 13:43
К 20:30 мск явка избирателей достигла 50%, выборы президента в Абхазии признаны состоявшимися, следует из заявления ЦИК страны. «Официально вам заявляю - порог пройден», — цитирует ТАСС заявление председателя ЦИК республики Тамаза Гогии.
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Происшествия
В Благовещенске из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый ребенок
Днем 25 августа в Благовещенске из окна пятого этажа выпал маленький ребенок. Происшествие случилось по адресу улица Дьяченко, 3/1.
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Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
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Полпред Цуканов отправится с ревизией в один из регионов Урала
Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов 29 августа приедет на Ямал.
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Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
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Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
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Лидеры G7 решили отказать России
В сообщениях СМИ говорится, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией.
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Происшествия
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В соцсетях очевидцы сообщают, что участок дороги, где произошло это страшное столкновение, очень темный, практически не освещен и нет никакой разметки - здесь идет ремонт.
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Экономика
Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками
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Обновлено в 22:01
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Саратовом
Обновлено в 18:56
Общество
В Екатеринбурге протестовали против скандального креста
В Екатеринбурге прошла протестная акция «Не растопчи любовь», направленная против работы «Супрематический крест».
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Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
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СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами
Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с представителями национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.
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Политика
Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.
Обновлено в 22:28
Футбол
Игроки «Монако» удаляются с поля в третьем матче кряду
В третьем туре чемпионата Франции «Монако» снова остался в меньшинстве.
Обновлено в 10:31
Здоровье
Как волгоградцы могут продлить жизнь своей домашней кошке
Домашние кошки живут достаточно долго, однако различные негативные факторы могут снизить продолжительность жизни питомца.
Обновлено в 14:54
Политика
Меланья поцеловала Трюдо в ответ на поцелуй Трампа с женой Макрона
Пока президент США обменивался поцелуями с женой французского лидера Эммануэля Макрона, Меланья Трамп обратилась к стоящему справа от нее премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
Обновлено в 15:36
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Синоптики предупредили москвичей о том, что в столицы ожидается резкое похолодание.
Обновлено в 14:50
Авто
Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta
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Армия и оружие
Украинский военный командир погиб на Донбассе
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Футбол
Премия Пушкаша? Полузащитник сборной Уругвая забил чудо-гол ножницами. Видео
В 16-м туре чемпионата Бразилии «Фламенго» на выезде разгромил «Сеару» — 3:0. Украшением матча стал гол полузащитника сборной Уругвая Джорджиана-Де Арраскаэты в компенсированное ко второму тайму время.
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Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости Косово
27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено в 19:18
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
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Армия и оружие
Дональд Трамп намерен провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп задумался над проведением еще одной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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Политика
Жириновский назвал условия для возвращения России в G8
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, какие условия Россия должна потребовать от G8 для своего возвращения.
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Общество
Граффити Бэнкси о Brexit закрасили в Великобритании
В великобританском городе Дувр была закрашена одна из наиболее популярных работ уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Футбол
Барселона — Бетис 5:2
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