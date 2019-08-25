Политика

Выборы президента в Абхазии признаны состоявшимисяRambler News Service 13:43

К 20:30 мск явка избирателей достигла 50%, выборы президента в Абхазии признаны состоявшимися, следует из заявления ЦИК страны. «Официально вам заявляю - порог пройден», — цитирует ТАСС заявление председателя ЦИК республики Тамаза Гогии.
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Выборы президента Абхазии состоялись

Евразия Daily13:54

Глава Абхазии рассказал о предварительных данных по выборам президента

RT на русском15:47

Силовики перекрыли подходы к зданию Центризбиркома в Сухуме

Кавказский узел16:39

В Сухуме правоохранители перекрыли подход к зданию ЦИК

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Коммерсантъ14:49

МВД Абхазии рассказало об обстановке в республике после голосования на выборах президента

ТАСС21:18

День выбора: первые результаты президентской гонки в Абхазии

Sputnik Абхазия18:07
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Днем 25 августа в Благовещенске из окна пятого этажа выпал маленький ребенок. Происшествие случилось по адресу улица Дьяченко, 3/1.
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Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
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В сообщениях СМИ говорится, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией.
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Происшествия

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Общество

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В Екатеринбурге прошла протестная акция «Не растопчи любовь», направленная против работы «Супрематический крест».
Обновлено в 22:51
Армия и оружие

Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»

Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
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Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с представителями национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.
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Политика

В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа

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Политика

Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.
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Игроки «Монако» удаляются с поля в третьем матче кряду

В третьем туре чемпионата Франции «Монако» снова остался в меньшинстве.
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Домашние кошки живут достаточно долго, однако различные негативные факторы могут снизить продолжительность жизни питомца.
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Политика

Меланья поцеловала Трюдо в ответ на поцелуй Трампа с женой Макрона

Пока президент США обменивался поцелуями с женой французского лидера Эммануэля Макрона, Меланья Трамп обратилась к стоящему справа от нее премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
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В Гонконге впервые применили водометы против протестующих

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Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
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Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке

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Армия и оружие

Украинский военный командир погиб на Донбассе

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В 16-м туре чемпионата Бразилии «Фламенго» на выезде разгромил «Сеару» — 3:0. Украшением матча стал гол полузащитника сборной Уругвая Джорджиана-Де Арраскаэты в компенсированное ко второму тайму время.
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Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

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Президент США Дональд Трамп задумался над проведением еще одной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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Жириновский назвал условия для возвращения России в G8

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, какие условия Россия должна потребовать от G8 для своего возвращения.
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Граффити Бэнкси о Brexit закрасили в Великобритании

В великобританском городе Дувр была закрашена одна из наиболее популярных работ уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Барселона — Бетис 5:2

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