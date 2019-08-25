К 20:30 мск явка избирателей достигла 50%, выборы президента в Абхазии признаны состоявшимися, следует из заявления ЦИК страны. «Официально вам заявляю - порог пройден», — цитирует ТАСС заявление председателя ЦИК республики Тамаза Гогии.

Происшествия В Благовещенске из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый ребенок Днем 25 августа в Благовещенске из окна пятого этажа выпал маленький ребенок. Происшествие случилось по адресу улица Дьяченко, 3/1.

Музыка Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.

Политика Полпред Цуканов отправится с ревизией в один из регионов Урала Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов 29 августа приедет на Ямал.

Общество Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".

Политика Лидеры G7 решили отказать России В сообщениях СМИ говорится, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией.

Происшествия Красноярец погиб в ДТП, вылетев на «встречку» на темной трассе В соцсетях очевидцы сообщают, что участок дороги, где произошло это страшное столкновение, очень темный, практически не освещен и нет никакой разметки - здесь идет ремонт.

Экономика Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".

Общество В Екатеринбурге протестовали против скандального креста В Екатеринбурге прошла протестная акция «Не растопчи любовь», направленная против работы «Супрематический крест».

Армия и оружие Американских солдат прокатили на российских «летающих танках» Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.

Политика СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с представителями национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.

Политика Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8 Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.

Здоровье Как волгоградцы могут продлить жизнь своей домашней кошке Домашние кошки живут достаточно долго, однако различные негативные факторы могут снизить продолжительность жизни питомца.

Политика Меланья поцеловала Трюдо в ответ на поцелуй Трампа с женой Макрона Пока президент США обменивался поцелуями с женой французского лидера Эммануэля Макрона, Меланья Трамп обратилась к стоящему справа от нее премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Общество Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве Синоптики предупредили москвичей о том, что в столицы ожидается резкое похолодание.

Авто Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.

Футбол Премия Пушкаша? Полузащитник сборной Уругвая забил чудо-гол ножницами. Видео В 16-м туре чемпионата Бразилии «Фламенго» на выезде разгромил «Сеару» — 3:0. Украшением матча стал гол полузащитника сборной Уругвая Джорджиана-Де Арраскаэты в компенсированное ко второму тайму время.

Происшествия Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике 30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.

Армия и оружие Дональд Трамп намерен провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном Президент США Дональд Трамп задумался над проведением еще одной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Политика Жириновский назвал условия для возвращения России в G8 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, какие условия Россия должна потребовать от G8 для своего возвращения.