Политика
Выборы президента стартовали на УкраинеПятый канал 01:00
На Украине стартовали выборы президента. Около тридцати миллионов граждан страны примут участие в голосовании, сообщает Центральная избирательная комиссия Незалежной. На пост главы государства претендует рекордное число кандидатов — 39.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Культура
NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире
Обновлено в 07:33
Наука
Назвали две причины появления рака у женщин
Австралийские ученые назвали две основные причины появления рака у женщин. Какие, читайте в нашем материале.
Обновлено в 08:13
Политика
В ЦИК Украины огласили первые данные по явке на выборах президента
Явка на выборах президента на 11.00 (совпадает с мск) составляет 16,08%, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено в 05:08
Кино
Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»
В Москве назвали лауреатов Национальной кинопремии "Ника", передает ОТР. 32-я церемония прошла в театре "Русская песня".
Обновлено в 06:32
Экономика
В России решили отменить «зарплатное рабство»
Работодатели не смогут навязывать своим сотрудникам зарплатный банк.
Обновлено 29 марта в 12:00
Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Политика
Лавров ответил на слова Помпео о совместных с НАТО мерах против России
Ранее Помпео заявил, что в ближайшем будущем планирует объявить о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против Москвы из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 08:16
Политика
Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»
"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России.
Обновлено в 05:36
Политика
Украина выбирает президента. Промежуточные итоги
Украина выбирает президента Выборы президента проходят на Украине в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 08:55
Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Спорт
Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов стал третьим
Владимир Семаков выиграл масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 07:57
Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Политика
Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня
Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция.
Обновлено в 07:24
Общество
Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
Как сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчика, возраст которого уточняется, сбил на пешеходном переходе автомобиль Porsche Cayenne.
Обновлено в 08:33
Единоборства
Боец Настюхин нокаутировал экс-чемпиона UFC Альвареса
Российский боец смешанного стиля Тимофей Настюхин одержал победу над бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом в рамках 1/4 финала турнира One Championship: A New Era.
Обновлено в 07:08
Политика
Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок
30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня празднует совершеннолетие. Певица сделала наследнице, пожалуй, самый лучший подарок.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
Обновлено в 03:41
Здоровье
Каноистка из Португалии родила через три месяца после смерти
Обновлено в 06:39
Общество
«Гряземесов» Екатеринбурга напугали увеличением штрафов
Заежающим на газоны жителям Екатеринбурга скоро могут поднять штрафы.
Обновлено в 07:03
Единоборства
Макгрегор вызвал на бой актера Уолберга
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своем твиттере вызвал на поединок актера Марка Уолберга, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:42
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзит-полов на Украине
Обновлено в 08:40
Транспорт
Движение электричек приостановлено на участке Дмитров – Вербилки МЖД
На перегоне Вербилки – Каналстрой Савеловского направления Московской железной дороги в воскресенье, 31 марта, был поврежден контактный провод.
Обновлено в 08:27
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранены мирные жители
Глава администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что два мирных жителя ранены в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских силовиков.
Обновлено в 05:15
Кино
Марк Хэмилл озвучит куклу Чаки в ремейке «Детских игр»
Актер Марк Хэмилл озвучит куклу Чаки в ремейке ужастика «Детские игры». Об этом он рассказал в своем инстаграме.
Обновлено в 06:35