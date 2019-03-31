Политика

Выборы президента стартовали на УкраинеПятый канал 01:00

На Украине стартовали выборы президента. Около тридцати миллионов граждан страны примут участие в голосовании, сообщает Центральная избирательная комиссия Незалежной. На пост главы государства претендует рекордное число кандидатов — 39.
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Выборы президента стартовали на Украине

Телеканал 360°01:18

Выборы президента стартовали на Украине

Пятый канал01:00

Выборы президента Украины 2019: прямая онлайн-трансляция

Комсомольская правда01:00

На Украине стартовали президентские выборы

Новостной фронт01:05
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Культура

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Наука

Назвали две причины появления рака у женщин

Австралийские ученые назвали две основные причины появления рака у женщин. Какие, читайте в нашем материале.
Обновлено в 08:13
Политика

В ЦИК Украины огласили первые данные по явке на выборах президента

Явка на выборах президента на 11.00 (совпадает с мск) составляет 16,08%, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено в 05:08
Кино

Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»

В Москве назвали лауреатов Национальной кинопремии "Ника", передает ОТР. 32-я церемония прошла в театре "Русская песня".
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Экономика

В России решили отменить «зарплатное рабство»

Работодатели не смогут навязывать своим сотрудникам зарплатный банк.
Обновлено 29 марта в 12:00
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
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Политика

Лавров ответил на слова Помпео о совместных с НАТО мерах против России

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Обновлено в 08:16
Политика

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"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России.
Обновлено в 05:36
Политика

Украина выбирает президента. Промежуточные итоги

Украина выбирает президента Выборы президента проходят на Украине в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 08:55
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Спорт

Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов стал третьим

Владимир Семаков выиграл масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 07:57
Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Политика

Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня

Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция.
Обновлено в 07:24
Общество

Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Как сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчика, возраст которого уточняется, сбил на пешеходном переходе автомобиль Porsche Cayenne.
Обновлено в 08:33
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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Новой Москве

Обновлено в 05:44
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Обновлено в 07:08
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Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.
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Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова «идиотами»

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Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

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Шоу-бизнес

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30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня празднует совершеннолетие. Певица сделала наследнице, пожалуй, самый лучший подарок.
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Общество

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своем твиттере вызвал на поединок актера Марка Уолберга, передает "Советский спорт".
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Глава администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что два мирных жителя ранены в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских силовиков.
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Актер Марк Хэмилл озвучит куклу Чаки в ремейке ужастика «Детские игры». Об этом он рассказал в своем инстаграме.
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Юлия Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 1997 года. Премьер-министр Украины, вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.
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