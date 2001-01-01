Политика
Выборы президента стартовали на УкраинеПятый канал 01:00
На пост главы государства претендуют 39 кандидатов — рекорд для страны. На Украине стартовали выборы президента. Около тридцати миллионов граждан страны примут участие в голосовании, сообщает Центральная избирательная комиссия Незалежной.
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Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Обновлено в 05:12
Политика
Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit
Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Политика
Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»
"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России.
Обновлено в 05:36
Политика
На Украине начались выборы президента страны
Примерно 30 тысяч избирательных участков в 8.00 открылись по всей Украине.
Обновлено в 04:03
Игры
Obsidian Entertainment показала 20 минут геймплея The Outer Worlds
Obisdian Entertainment не стала пропускать PAX East 2019, и на эту выставку студия приехала не с пустыми руками: разработчики показали более 20 минут геймплея The Outer Worlds, которую часто сравнивают с Fallout и Borderlands.
Обновлено в 03:57
Авто
Cемиместный кроссовер Dongfeng Fengxing T5L вышел на китайский рынок
T5L представляет собой немного увеличенный вариант кроссовера Dongfeng Fengxing T5, вышедшего на рынок в сентябре 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Единоборства
Макгрегор назвал Уолберга «актрисой» и вызвал его на бой
Боец ММА Конор Макгрегор в своем Twitter вызвал на поединок актера Марка Уолберга, причем в своем сообщении он назвал его «актрисой».
Обновлено в 05:54
Политика
«Открытая Россия» решила самоликвидироваться
В 2017 году в России была признана нежелательной работа трех НКО, связанных с "Открытой Россией".
Обновлено в 07:00
Происшествия
Российский самолет с третьей попытки приземлился в Будапеште
Самолет Airbus российской авиакомпании при посадке в Будапеште 30 марта вечером дважды не смог выпустить шасси.
Обновлено в 04:48
Спорт
Миронова стала чемпионкой России в масс-старте
Биатлонистка Светлана Миронова выиграла женскую гонку с общего старта на чемпионате России в Тюмени.
Обновлено в 05:08
Культура
NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ
В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Хоккей
Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Тампой-Бэй»
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
Минобороны РФ призвало США принять участие в совещании по «Рукбану»
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в очередной раз призвал командование войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан".
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Миллер заявил об отсутствии фатальных препятствий для «Северного потока – 2»
Фатальных юридических препятствий для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» не существует.
Обновлено в 07:00
Музыка
Мик Джаггер заболел, тур The Rolling Stones отложен
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова
Кандидат в украинские президенты и шоумен Владимир Зеленский назвал "идиотами" российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний гигантского рельсотрона в Турции
Насколько успешным было первое испытание, пока неизвестно. В Сети опубликовано видео испытаний.
Обновлено в 05:13
Транспорт
Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину
Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Эксперты объяснили, почему танку Abrams далеко до российской «Арматы»
Российские эксперты отреагировали на утверждение американского президента Дональда Трампа о том, что их тяжелый танк Abrams является лучшей бронетехникой, опережая по своим характеристикам Россию и Китай.
Обновлено в 04:32
Музыка
Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева
Обновлено вчера в 21:07
Общество
Мигранты активно скупают доли в квартирах Петербурга
Приезжие из ближнего зарубежья стали основными покупателями долей в квартирах Санкт-Петербурга, считают эксперты.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Геленджике во время автогонки погиб пилот
В ходе соревнований по преодолению бездорожья в Геленджике погиб автогонщик.
Обновлено в 07:37
Экономика
В России могут изменить правила зачисления зарплат
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении правил зачислении заработных плат россиянам.
Обновлено 29 марта в 22:57
Культура
СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом
СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Эксперт объяснил уникальность нового Ил-112В
Военный эксперт и руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин в беседе с RT прокомментировал первый испытательный полёт нового российского военно-транспортного самолёта Ил-112В.
Обновлено вчера в 11:43