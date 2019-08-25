Политика

Выборы президента Абхазии состоялисьГоворит Москва 13:39

Избирательные участки для голосования закрылись в 20 часов по московскому времени. В выборах принимают участие девять кандидатов.
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