Политика
Выборы президента Абхазии состоялисьГоворит Москва 13:39
Избирательные участки для голосования закрылись в 20 часов по московскому времени. В выборах принимают участие девять кандидатов.
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