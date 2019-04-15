Политика
Выборы на Украине находятся под угрозой срыва — штаб ЗеленскогоSputnik Эстония 08:00
Второй тур президентских выборов на Украине находится под угрозой срыва. Об этом сообщили в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
Футбол
Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛ
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает полузащитника Романа Еременко одним из лучших футболистов чемпионата России.
Обновлено в 17:23
Политика
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Обновлено в 18:09
Происшествия
BuzzFeed: YouTube принял горящий собор Парижской Богоматери за видео о теракте 11 сентября
Кадры горящего во французской столице собора Норт-Дам видеосервис YouTube принял за фейковую видеозапись, связанную с произошедшими 11 сентября 2001 года терактами в США.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Власти заявили о сохранении конструкции Нотр-Дам де Пари
Обновлено в 17:17
Происшествия
Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы
Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы.
Обновлено в 15:18
Кино
Завершились съёмки фильма «Хищные птицы» по комиксам DC
Над сценарием ленты «Хищные птицы и суперпотрясающая эмансипация Харли Квинн», которая объединит на большом экране нескольких супергероинь вселенной DC, работала Кристина Ходсон («Бамблби»).
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
«Подобрал пожарник»: Тутберидзе опозорили перед всей страной
На своем YouTube-канале "Училка vs ТВ" учитель русского языка Татьяна Гартман на всю страну опозорила наставницу фигуристок, уличив в неграмотности.
Обновлено в 05:53
Политика
Посол Франции на Украине резко осадила влиятельного «порохобота»
Как ранее сообщала «Русская Весна», один из топ-«порохоботов» Тарас Березовец крайне неудачно пошутил о пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 17:14
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 15:08
Единоборства
Блогер Соболев вызвал на бой Дацика
15 апреля Дацик провел бой с блогером Артемом Тарасовым. При этом профессиональный боец проиграл блогеру, который легче его на 70 кг.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Здоровье
Заработать на ЗОЖ невтерпеж
Рынок здоровых продуктов питания считается сейчас самым перспективным с точки зрения новых проектов на рынке ЗОЖ.
Обновлено в 18:19
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Обновлено в 15:54
Общество
Волин рассказал, как прошел переход на «цифру» в регионах второй волны
Переход от аналогового на цифровое эфирное телевидение в 20 регионах РФ второй волны в понедельник прошел в штатном режиме, ажиотажа, дефицита и роста цен на цифровые приставки и телевизоры не было, заявил журналистам замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Обновлено в 13:45
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Кино
Стартовал финальный сезон «Игры престолов»
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Во Франции начнут сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам
Официальный представитель Фонда наследия рассказал, когда начнется сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.
Обновлено в 16:55
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Гаджеты
Honor объявила российские цены на свой первый ноутбук MagicBook
Компания Huawei объявила российские цены на свой первый ноутбук Honor MagicBook, который предлагается пользователям в двух версиях: с процессорами Intel и AMD Ryzen.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18