Политика

Выборы на Украине находятся под угрозой срыва — штаб ЗеленскогоSputnik Эстония 08:00

Второй тур президентских выборов на Украине находится под угрозой срыва. Об этом сообщили в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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