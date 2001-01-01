Политика
Выборы на Украине: Партия Шария может преподнести сюрпризВремя Пресс 13:07
Партия Шария может преподнести сюрприз всему политическому бомонду Украины. Анатолий Шарий – журналиста, блогер и известный критик украинских властей.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:31, Вашингтон
Политика
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов
Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23
Политика
Трамп обсудит с сенаторами санкции в отношении Турции
Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время обсудить с группой сенаторов целесообразность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российский ЗРК С-400.
Обновлено в 09:35
Общество
Циклон Данас пришел на юг Приморья
Циклон Данас, бушевавший над КНДР, начал оказывать влияние на территорию Приморского края, сообщили ТАСС в воскресенье в краевом управлении МЧС РФ.
Обновлено в 06:52
Общество
Ливневые дожди в Японии привели к эвакуации 110 тысяч человек
Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии на фоне прохождения тайфуна "Данас", привели к отмене 14 авиарейсов; эвакуация в регионе объявлена для более чем 110 тысяч человек, еще почти 245 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации, свидетельствуют данные телеканала NHK.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
В ОАЭ женщину оштрафовали за копирование СМС из телефона мужа
Женщину в ОАЭ приговорили к штрафу в три тысячи дирхамов (почти тысяча долларов) за то, что она копировала смс-сообщения из мобильного телефона мужа без его согласия, сообщает Khaleej Times.
Обновлено в 15:23
Музыка
Metallica спела «Группу крови» на концерте в Лужниках
Metallica на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови".
Обновлено в 15:50
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Политика
Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии «Самопомощь»
Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Два рейса не вылетели из Ростова-на-Дону из-за технических проблем
Два авиарейса задержаны в аэропорту Ростова-на-Дону из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 16:24
Финансы
Страны с самым крупным госдолгом. Инфографика
По данным Международного валютного фонда (МВФ), первое место среди стран с самым высоким уровнем госдолга занимает Япония (237,5% ВВП).
Обновлено в 17:03
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено 19 июля в 09:37
Авто
Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров
К бразильским дилерам Renault начали поступать обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.
Обновлено в 08:39
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Обновлено в 02:17
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Политика
Эквадор нашел доказательства шпионажа Ассанжа в посольстве
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что у него есть доказательства шпионажа со стороны основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:42
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Технологии
Фрейд на проводе: как искусственное сознание станет психологом
Виртуальный мотиватор Как пояснили в МФТИ, первым практическим воплощением такого "когнитивного ассистента" станет виртуальный тренер здоровья — скорее всего, в виде приложения для смартфона.
Обновлено в 17:01
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вспомнила, как заработала первый миллион долларов
Собчак начала покупать недвижимость и сдавать ее в аренду. Еще тогда телеведущая была дальновидной и брала все гонорары только в долларах.
Обновлено в 06:08
Футбол
В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове
Инцидент произошёл спустя примерно полчаса после финального свистка матча между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился со счётом 2:2. Трибуны стадиона опустели довольно быстро — уже спустя 10 минут большая часть болельщиков покинули «Ростов Арену».
Обновлено в 05:43
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом в метро
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать Фетулаха Гамдулаева, подозреваемого в нападении с ножом на двух пассажиров местного метро.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Стендап-комик умер на сцене во время выступления
Обновлено в 06:55
Здоровье
В Волгоградской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией
В этом году за первое полугодие отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией более чем на 18%.
Обновлено в 08:19
Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 14:56