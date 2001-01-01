Партия Шария может преподнести сюрприз всему политическому бомонду Украины. Анатолий Шарий – журналиста, блогер и известный критик украинских властей.

Выборы на Украине: Партия Шария может преподнести сюрприз

Политика ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.

Происшествия Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.

Политика Трамп обсудит с сенаторами санкции в отношении Турции Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время обсудить с группой сенаторов целесообразность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российский ЗРК С-400.

Общество Циклон Данас пришел на юг Приморья Циклон Данас, бушевавший над КНДР, начал оказывать влияние на территорию Приморского края, сообщили ТАСС в воскресенье в краевом управлении МЧС РФ.

Общество Ливневые дожди в Японии привели к эвакуации 110 тысяч человек Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии на фоне прохождения тайфуна "Данас", привели к отмене 14 авиарейсов; эвакуация в регионе объявлена для более чем 110 тысяч человек, еще почти 245 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации, свидетельствуют данные телеканала NHK.

Происшествия В ОАЭ женщину оштрафовали за копирование СМС из телефона мужа Женщину в ОАЭ приговорили к штрафу в три тысячи дирхамов (почти тысяча долларов) за то, что она копировала смс-сообщения из мобильного телефона мужа без его согласия, сообщает Khaleej Times.

Музыка Metallica спела «Группу крови» на концерте в Лужниках Metallica на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови".

Политика Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".

Политика Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии «Самопомощь» Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.

Финансы Страны с самым крупным госдолгом. Инфографика По данным Международного валютного фонда (МВФ), первое место среди стран с самым высоким уровнем госдолга занимает Япония (237,5% ВВП).

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Политика Эквадор нашел доказательства шпионажа Ассанжа в посольстве Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что у него есть доказательства шпионажа со стороны основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Политика Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.

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