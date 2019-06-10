Футбол
Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 сутокНева Спорт 02:36
Фанат, который прорвался на поле «Мордовия-Арены» в отборочном матче чемпионата Европы-2020, сел в тюрьму на 15 суток. 36-летний Житель Пензы был признан виновным в нарушении правил поведения на стадионе.
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Выбежавшего на поле во время матча в Саранске пензенца арестовали на 15 суток
Московский Комсомолец Сарансквчера в 11:08
Пензенца, выбежавшего на поле во время матча России и Сан-Марино, арестовали
ПензаИнформвчера в 11:47
Болельщика, выбежавшего на поле во время матча в Саранске, арестовали на 15 суток
МордовМедиавчера в 11:03
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Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
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Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции
Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Общество
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Обновлено в 04:09
Энергетика
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Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
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В Гидрометцентре предупредили москвичей о грядущем похолодании в Москве.
Обновлено в 03:54
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Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек
По словам Татьяны Голиковой число бедных людей в России сократилось на 400 тыс. человек – 12,9%.
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Космос
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Обновлено 08 июня в 06:40
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Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию
Обновлено в 03:19
Политика
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Политика
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Обновлено вчера в 10:12
Общество
Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
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Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47