Футбол

Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 сутокНева Спорт 02:36

Фанат, который прорвался на поле «Мордовия-Арены» в отборочном матче чемпионата Европы-2020, сел в тюрьму на 15 суток. 36-летний Житель Пензы был признан виновным в нарушении правил поведения на стадионе.
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Болельщик, выбежавший на поле в матче Россия - Сан-Марино, арестован на 15 суток

Спорт-Экспресс02:29

Выяснилось, как наказали выбежавшего на поле «Мордовия Арены» фаната

Pro Город Саранск01:25

Выбежавшего на поле во время матча в Саранске пензенца арестовали на 15 суток

Московский Комсомолец Сарансквчера в 11:08

Забег болельщика и дерущиеся фанаты: обзор околофутбольных происшествий в Саранске

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Пензенца, выбежавшего на поле во время матча России и Сан-Марино, арестовали

ПензаИнформвчера в 11:47

Выбежавший на поле в Саранске болельщик арестован на 15 суток

Известия Мордовии03:34

Болельщика, выбежавшего на поле во время матча в Саранске, арестовали на 15 суток

МордовМедиавчера в 11:03
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Происшествия

Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы

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Крузейро в ближайшее время должен получить предложение от Локомотива о трансфере защитника Мурило Серкейры, сообщает Superesportes.
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Фонсека стал главным тренером «Ромы»

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Ученые нашли способ, как быстро превратить «сов» в «жаворонков»

Ученые назвали простой способ как превратиться из "совы" в "жаворонка" и таким образом улучшить свое состояние здоровья.
Обновлено в 00:08
Происшествия

В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия

Массовую драку школьников со стрельбой в Чечне проверяет СК

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Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Состояние продюсера ухудшилось.
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Происшествия

ФСБ на Урале пресекла контрабанду более 80 тыс. таблеток от ожирения

Пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям задержало крупную контрабандную партию препаратов с содержанием средства от ожирения сибутрамина, которое продается в России только по рецепту.
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Политика

Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку

Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
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Культура

СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

Обновлено в 01:48
Общество

Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
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Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Общество

Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции

Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Общество

Роспотребнадзор и Минприроды поддержали запрет пластиковых пакетов

Минприроды и Роспотребнадзор поддержали инициативу по введению запрета на продажу одноразовых изделий из пластика.
Обновлено в 04:09
Энергетика

Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть

Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
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Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено 09 июня в 22:42
Гаджеты

Samsung выпустила защищённый смартфон Xcover 4s

Обновлено вчера в 14:41
Общество

Москвичей предупредили о похолодании

В Гидрометцентре предупредили москвичей о грядущем похолодании в Москве.
Обновлено в 03:54
Экономика

Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

По словам Татьяны Голиковой число бедных людей в России сократилось на 400 тыс. человек – 12,9%.
Обновлено вчера в 02:55
Космос

Ракета Falcon Heavy будет запущена 24 июня

Ракета-носитель Falcon Heavy должна была стартовать 22 июня с площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал.
Обновлено 08 июня в 06:40
Футбол

Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию

Обновлено в 03:19
Политика

Россия предложила США принять заявление о недопустимости ядерной войны

«Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому она неприемлема и недопустима», - сказал министр иностранных дел.
Обновлено в 04:14
Политика

МИД предложил Зеленскому не искать «предлоги для саботажа» в Донбассе

Россия выражает надежду на то, что новая украинская администрация не будет «искать искусственных предлогов для саботажа» минских договоренностей.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

В хабаровском заповеднике плюшевый медведь помог задержать браконьеров

Инспекторы заповедника "Большехехцирский" для задержания браконьеров на территории охранной зоны использовали плюшевого медведя, снабженного радиостанцией.
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Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
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Общество

Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

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Huawei хочет заменить Android российской ОС

Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
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