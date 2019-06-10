Футбол
Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 сутокНева Спорт 02:36
Фанат, который прорвался на поле «Мордовия-Арены» в отборочном матче чемпионата Европы-2020, сел в тюрьму на 15 суток. 36-летний Житель Пензы был признан виновным в нарушении правил поведения на стадионе.
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Болельщика, выбежавшего на поле во время матча в Саранске, арестовали на 15 суток
МордовМедиавчера в 11:03
Пензенца, выбежавшего на поле во время матча России и Сан-Марино, арестовали
ПензаИнформвчера в 11:47
Выбежавшего на поле во время матча в Саранске пензенца арестовали на 15 суток
Московский Комсомолец Сарансквчера в 11:08
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Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата Су-27 двух самолётов-разведчиков
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата двух самолётов-разведчиков ВВС США RC-135 и ВВС Швеции у российской границы над водами Балтийского моря.
Обновлено в 02:52
Политика
Умер депутат ЗакСа Петербурга Павел Зеленков
В понедельник умер депутат Законодательного Собрания Петербурга от "Единой России" Павел Зеленков.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»
В столице задержан подозреваемый в разгроме редакции издания «Сноб» на Берсеневской набережной, им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:53
Общество
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Футбол
Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию
Обновлено в 03:19
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней
В качестве еще одного примера Медведев привел новозеландскую компанию, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20%, а уровень стресса сотрудников снизился "весьма значительно".
Обновлено в 05:48
Экономика
Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом
Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 02:09
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Авто
Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 06:00
Финансы
Индексы МосБиржи и РТС снизились из-за отсечки дивидендов Сбербанка
Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен большинства blue chips после ралли накануне, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 0,8-1% из-за отсечки дивидендов в акциях Сбербанка с учетом расчетов "Т+2", хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, отыгрывая решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Экс-глава клиники Мешалкина заявил о рейдерском захвате
Уголовные дела в отношении Бойцовой и Караськова объединены в одно производство с делом замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Общество
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:46
Футбол
Тренер «Шахтера» Фонсека возглавил «Рому»
Португальский специалист Паулу Фонсека стал главным тренером "Ромы". Контракт со специалистом подписан до лета 2022 года.
Обновлено в 04:43
Политика
В МИД России прокомментировали обращение Украины в Гаагу
Со стороны МИД было выражено возмущение касательного того, что украинское правительство обратилось в Гаагу не по поводу текста Конвенции 1982 года, которая должна быть рассмотрена заново, а с надеждой вернуть себе Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 05:01
Наука
Впервые обнаружены рыбы, которые «задерживают дыхание» под водой
Учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований США впервые зафиксировали, как рыба "задерживает дыхание" под водой.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
Защита журналиста Голунова обжаловала домашний арест
Защита журналиста Ивана Голунова обжаловала решение суда о его домашнем аресте. Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 04:15
Политика
Слуцкий не исключил наращивания межпарламентских связей с Гренадой
Глава Комитета по международным делам, депутат от фракции ЛДПР Леонид Слуцкий не исключил интенсивного наращивания межпарламентских связей с Гренадой, как и с другими государствами Карибского сообщества.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся
В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:26
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 05:36
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.
Обновлено в 06:04
Авто
Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля
С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
В Кремле прокомментировали акции в поддержку Голунова в День России
Ранее ряд СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова.
Обновлено в 05:30
Общество
Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
Географию сдавали 75 человек, пятеро из них получили более 80 баллов, а выпускник школы №11 – 96 баллов.
Обновлено в 03:21
Авто
Автомобили Opel получат российские моторы
Обновлено в 05:45