Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 сутокНева Спорт 02:36

Фанат, который прорвался на поле «Мордовия-Арены» в отборочном матче чемпионата Европы-2020, сел в тюрьму на 15 суток. 36-летний Житель Пензы был признан виновным в нарушении правил поведения на стадионе.

Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 суток

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца Жизнь продюсера Бари Алибасова все еще под угрозой, сообщил его сын телеканалу "360".

Здоровье Названы три неожиданные причины развития диабета Третья причина кроется в несбалансированном питании, когда человек, например, ест только растительную пищу, или наоборот стабильно перебарщивает с мясом.

Происшествия В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.

Авто В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.

Культура СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.

Происшествия В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.

Политика Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишеневе с переориентацией на Москву.

Политика Трамп пообещал Китаю новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20 Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство введет дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, который состоится 28-29 июня в японской Осаке.

Музыка Кавер пермского балалаечника восхитил музыкантов Queen Участники легендарной группы разместили на официальной страничке коллектива в Instagram свой хит The show must go on, который россиянин Андрей Киряков исполнил на трёх балалайках.

Происшествия На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.

Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Политика Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году Подготовленный председателем комитета по делам ВС Палаты представителей американского Конгресса Адамом Смитом проект военного бюджета на 2020 год предусматривает оказание украинской стороне военной помощи в размере $250 млн, передает ТАСС.

Общество Более 80 музеев примут участие в Московской музейной неделе Более 80 музеев участвуют в третьей Московской музейной неделе, проходящей с 10 по 16 июня.

Музыка Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".

Гаджеты Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.

Экономика В Екатеринбурге нашли жилье с самыми дешевыми квадратными метрами Аналитики N1.RU составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самыми дешевыми квадратными метрами.

Экономика Названы регионы, где больше всего вырастут зарплаты По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится - до двух процентов.

Общество Немцы назвали самые красивые русские имена В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.

Авто Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.

Экономика Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России Социологи зафиксировали резкий рост лояльности россиян к жизни в кредит Выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, десятой части россиян пришлось реструктурировать или продлять кредит, или же им вовсе банки отказали.

Баскетбол В Сети появилось видео ограбления раздевалки баскетболистов «Химок» В Сети появилось видео с моментом ограбления раздевалки баскетболистов клуба «Химки» во время их матча с ЦСКА 10 июня.

Общество Мэрия Москвы предложила инициаторам марша в поддержку Голунова обсудить акцию, те согласились говорить только в прямом эфире Одному из инициаторов марша в поддержку спецкора «Медузы» Ивана Голунова журналисту Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и предложил обсудить детали акции.

Политика Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Общество Во вторник воздух в Москве прогреется до +30 По данным метеорологов, при переменной облачности осадков не ожидается. Днем воздух сможет прогреться выше +30 градусов.

Экономика Rambler Group погасил долг перед банком «Траст» Rambler Group погасил долг в размере 3,3 млрд рублей перед банком "Траст", сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на председателя правления банка Александра Соколова.