Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 сутокНева Спорт 02:36

Фанат, который прорвался на поле «Мордовия-Арены» в отборочном матче чемпионата Европы-2020, сел в тюрьму на 15 суток. 36-летний Житель Пензы был признан виновным в нарушении правил поведения на стадионе.

Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 суток

Здоровье Диетолог назвала продукты для «правильного» загара Врачи диетологи из клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности рассказали о том, как правильно питаться, чтобы получить во время летнего отдыха красивый и безопасный для кожи загар.

Здоровье ФАС раскритиковала состояние конкуренции на рынке медизделий Федеральная антимонопольная служба (ФАС) недовольна состоянием конкуренции на рынке медицинских изделий, следует из распространенных пресс-службой ведомства слов начальника управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофея Нижегородцева.

Общество Гидрометцентр предупредил о скором похолодании в Москве Жителей столицы в четверг, 13 июня, ожидает похолодание до плюс 21–23 градусов.

Транспорт Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.

Происшествия Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.

Авто Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Шоу-бизнес Ургант открестился от ребенка возлюбленной 62-летний артист Андрей Ургант прокомментировал информацию о беременности 32-летней Елены Романовой, на которой был женат.

Происшествия В Россию пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты Таможенные службы Оренбургской области задержали на границе с Казахстаном перевозчика, который под видом капусты пытался ввезти в Россию более четырех тысяч среднеазиатских черепах на сумму свыше пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости таможенный инспектор по связям со СМИ Оренбургской области Ирина Старостина.

Происшествия В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов Роспотребнадзор предлагает законодательно запретить в России уничтожать продукты питания, пригодные в пищу.

Политика «Невские новости» уволили сотрудника за поддержку Голунова Информационное агентство "Невские новости" в Петербурге прекратило сотрудничество с редактором ленты новостей Олегом Дилимбетовым после его высказывания в поддержку задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил на сайте агентства главред Тимофей Шабаршин.

Происшествия Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба» Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".

Экономика Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.

Политика Лукашенко поручил новому главе МВД «встряхнуть» милицию Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому министру внутренних дел Юрию Караеву "встряхнуть" милицию в плане дисциплины сотрудников и уважать обычных людей, сообщило агентство Sputnik Белоруссия со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Общество Петербургские школьники блестяще написали ЕГЭ по математике В 2019 году школьники Санкт-Петербурга поразили своими результатами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.

Экономика ЕС и Великобритания готовятся к жизни после Brexit Еврокомиссия (ЕК) предупреждает бизнес, что не собирается принимать больше никаких мер, чтобы помочь ему в случае жесткого Brexit, а Великобритания пытается заключить торговые соглашения с другими странами.

Политика Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.

Происшествия В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.

Политика Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.

Музыка Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.

Политика Медведев рассказал о последствиях санкций Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что санкции негативно сказываются на мировом рынке труда.

Гаджеты В России разработали промышленные компьютеры на базе процессора «Эльбрус» Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров "Эльбрус" и МЦСТ-R, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

Происшествия Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.