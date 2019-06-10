Футбол

Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 сутокНева Спорт 02:36

Фанат, который прорвался на поле «Мордовия-Арены» в отборочном матче чемпионата Европы-2020, сел в тюрьму на 15 суток. 36-летний Житель Пензы был признан виновным в нарушении правил поведения на стадионе.
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Болельщик, выбежавший на поле в матче Россия – Сан-Марино, арестован на 15 суток

Советский спорт06:45

Болельщик, выбежавший на поле в матче Россия - Сан-Марино, арестован на 15 суток

Спорт-Экспресс02:29

Выбежавшего на поле во время матча в Саранске пензенца арестовали на 15 суток

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Болельщика, выбежавшего на поле во время матча в Саранске, арестовали на 15 суток

МордовМедиавчера в 11:03

Сборная Сан-Марино привезла в Саранск деньги

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Врачи диетологи из клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности рассказали о том, как правильно питаться, чтобы получить во время летнего отдыха красивый и безопасный для кожи загар.
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Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим

Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
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Происшествия

Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве

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Авто

Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина

В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
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Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
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Ургант открестился от ребенка возлюбленной

62-летний артист Андрей Ургант прокомментировал информацию о беременности 32-летней Елены Романовой, на которой был женат.
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Россию пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты

Таможенные службы Оренбургской области задержали на границе с Казахстаном перевозчика, который под видом капусты пытался ввезти в Россию более четырех тысяч среднеазиатских черепах на сумму свыше пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости таможенный инспектор по связям со СМИ Оренбургской области Ирина Старостина.
Обновлено в 04:22
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
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Политика

«Невские новости» уволили сотрудника за поддержку Голунова

Информационное агентство "Невские новости" в Петербурге прекратило сотрудничество с редактором ленты новостей Олегом Дилимбетовым после его высказывания в поддержку задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил на сайте агентства главред Тимофей Шабаршин.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»

Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
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Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
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Минобороны Украины подтвердило отказ от танков «Оплот»

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Лукашенко поручил новому главе МВД «встряхнуть» милицию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому министру внутренних дел Юрию Караеву "встряхнуть" милицию в плане дисциплины сотрудников и уважать обычных людей, сообщило агентство Sputnik Белоруссия со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
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Общество

Петербургские школьники блестяще написали ЕГЭ по математике

В 2019 году школьники Санкт-Петербурга поразили своими результатами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 04:45
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С блогера Мэддисона сняли судимость

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ЕС и Великобритания готовятся к жизни после Brexit

Еврокомиссия (ЕК) предупреждает бизнес, что не собирается принимать больше никаких мер, чтобы помочь ему в случае жесткого Brexit, а Великобритания пытается заключить торговые соглашения с другими странами.
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Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
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Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
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Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии

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Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля

В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено 09 июня в 04:10
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Медведев рассказал о последствиях санкций

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Пакуйте чемоданы: SpaceX завезет воду для марсианских колонизаторов

Руководство SpaceX опубликовало план, согласно которому корабли компании проведут несколько полетов для оценки ресурсов, находящихся на Марсе, и потенциальных рисков для колонизаторов.
Обновлено 09 июня в 22:42
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