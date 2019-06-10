Футбол
Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 сутокНева Спорт 02:36
Фанат, который прорвался на поле «Мордовия-Арены» в отборочном матче чемпионата Европы-2020, сел в тюрьму на 15 суток. 36-летний Житель Пензы был признан виновным в нарушении правил поведения на стадионе.
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Болельщик, выбежавший на поле в матче Россия – Сан-Марино, арестован на 15 суток
Советский спорт06:45
Выбежавшего на поле во время матча в Саранске пензенца арестовали на 15 суток
Московский Комсомолец Сарансквчера в 11:08
Пензенца, выбежавшего на поле во время матча России и Сан-Марино, арестовали
ПензаИнформвчера в 11:47
Болельщика, выбежавшего на поле во время матча в Саранске, арестовали на 15 суток
МордовМедиавчера в 11:03
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Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Здоровье
Диетолог назвала продукты для «правильного» загара
Врачи диетологи из клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности рассказали о том, как правильно питаться, чтобы получить во время летнего отдыха красивый и безопасный для кожи загар.
Обновлено в 07:17
Здоровье
ФАС раскритиковала состояние конкуренции на рынке медизделий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) недовольна состоянием конкуренции на рынке медицинских изделий, следует из распространенных пресс-службой ведомства слов начальника управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофея Нижегородцева.
Обновлено в 05:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о скором похолодании в Москве
Жителей столицы в четверг, 13 июня, ожидает похолодание до плюс 21–23 градусов.
Обновлено в 00:31
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Ургант открестился от ребенка возлюбленной
62-летний артист Андрей Ургант прокомментировал информацию о беременности 32-летней Елены Романовой, на которой был женат.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Россию пытались ввезти более четырех тысяч черепах под видом капусты
Таможенные службы Оренбургской области задержали на границе с Казахстаном перевозчика, который под видом капусты пытался ввезти в Россию более четырех тысяч среднеазиатских черепах на сумму свыше пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости таможенный инспектор по связям со СМИ Оренбургской области Ирина Старостина.
Обновлено в 04:22
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Роспотребнадзор предлагает законодательно запретить в России уничтожать продукты питания, пригодные в пищу.
Обновлено в 05:46
Политика
«Невские новости» уволили сотрудника за поддержку Голунова
Информационное агентство "Невские новости" в Петербурге прекратило сотрудничество с редактором ленты новостей Олегом Дилимбетовым после его высказывания в поддержку задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил на сайте агентства главред Тимофей Шабаршин.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»
Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Минобороны Украины подтвердило отказ от танков «Оплот»
Обновлено в 03:24
Политика
Лукашенко поручил новому главе МВД «встряхнуть» милицию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому министру внутренних дел Юрию Караеву "встряхнуть" милицию в плане дисциплины сотрудников и уважать обычных людей, сообщило агентство Sputnik Белоруссия со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Обновлено в 07:41
Общество
Петербургские школьники блестяще написали ЕГЭ по математике
В 2019 году школьники Санкт-Петербурга поразили своими результатами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 04:45
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Обновлено в 06:04
Экономика
ЕС и Великобритания готовятся к жизни после Brexit
Еврокомиссия (ЕК) предупреждает бизнес, что не собирается принимать больше никаких мер, чтобы помочь ему в случае жесткого Brexit, а Великобритания пытается заключить торговые соглашения с другими странами.
Обновлено в 07:11
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Футбол
Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии
Обновлено в 05:59
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено 09 июня в 04:10
Политика
Медведев рассказал о последствиях санкций
Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что санкции негативно сказываются на мировом рынке труда.
Обновлено в 06:10
Гаджеты
В России разработали промышленные компьютеры на базе процессора «Эльбрус»
Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров "Эльбрус" и МЦСТ-R, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Космос
Пакуйте чемоданы: SpaceX завезет воду для марсианских колонизаторов
Руководство SpaceX опубликовало план, согласно которому корабли компании проведут несколько полетов для оценки ресурсов, находящихся на Марсе, и потенциальных рисков для колонизаторов.
Обновлено 09 июня в 22:42