Футбол

Выбежавшего на поле фаната «Спартака» арестовали на десять суток
Газета.Ru
09:37

Суд в Москве назначил фанату 10 суток ареста, а также запретил ему посещать официальные спортивные мероприятия в ближайшие пять лет. Болельщик московского "Спартака" Мирослав Голунов осужден за нарушение регламента во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с австрийским "Рапидом".
Газета.Ru09:37
Олег Кононов
Видите, имело место выбегание болельщика, была провокация со стороны этого парня. Бесследно она не сказалась. Мы пропустили голы после этого инцидента.
— Олег Кононов, футболистРБК вчера в 15:48

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Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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