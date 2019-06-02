Футбол

Кафельников остался впечатлён выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушкойRT на русском 07:55

Самый титулованный теннисист России и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
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«Чертовски хороша»: Кафельникова впечатлила выбежавшая на поле ЛЧ фанатка

Комсомольская правда10:57

Кафельников остался впечатлён выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушкой

RT на русском07:55

Кафельников о девушке в купальнике в финале ЛЧ: «Она чертовски хорошо смотрелась на поле»

Sport24.ru05:14

Кафельников о девушке в финале ЛЧ: она чертовски хорошо смотрелась на поле

РИА Новости06:01

Кафельников впечатлен болельщицей, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс05:42

Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка собрала 2 миллиона фолловеров

Газета.Ru07:31
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
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