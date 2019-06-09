Футбол

Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка рассказала о флирте игроковГазета.Ru 13:22

Американская модель и актриса, выбежавшая в купальнике на финале Лиги чемпионов, Кинси Волански рассказала об общественной реакции к ее выходке, передает "Советский спорт". Встреча финала турнира прошла между двумя английскими клубами "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" со счетом 2:0 в пользу "красных".
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Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка рассказала о флирте игроков

Газета.Ru13:22
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:14, Ашберн
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