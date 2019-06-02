Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объясниласьИзвестия вчера в 23:09

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано». Волански давно состоит в отношениях с Виталием Здоровецким — русским пранкером, живущим в США, который в 2014 году также выбегал на поле в финале чемпионата мира.
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Болельщица, выбежавшая на поле в финале ЛЧ: жизнь дана, чтобы творить безумства

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Российский пранкер сделал предложение девушке, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

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Девушка в купальнике на поле – подруга российского ютубера. Ее забег – реклама порнопранков

Sports.ruвчера в 18:51

Прервавшая финал ЛЧ полуголая фанатка оказалась связана с российским пранкером

Lenta.ruвчера в 20:57

Девушка в купальнике, прервавшая финал ЛЧ, стала знаменитостью. Уже 1,2 млн подписчиков в инстаграме

Sport24.ruвчера в 23:03

Выбежавшая на поле девушка хотела снять купальник (18+)

Советский спортвчера в 15:54

У полуголой девушки, выбежавшей в финале Лиги чемпионов, за сутки прибавилось более миллиона подписчиков

Спорт-Экспресс02:04
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Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
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Неймара обвинили в изнасиловании

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Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале

В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
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Политика

Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа

Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
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Единоборства

Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов

Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
Обновлено в 02:29
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После обновления Redmi K20 Pro превращается в Xiaomi Mi 9T Pro

Один из владельцев Redmi K20 Pro рассказал, что после установки глобальной бета-версии прошивки MIUI 10 Global 9.5.31 в настройках смартфона изменилось и его название — теперь там указан Xiaomi Mi 9T Pro.
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Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес

Обновлено вчера в 15:15
Политика

Мэр Лондона обвинил Трампа в фашизме

Мэр Лондона Садик Хан уподобил президента США Дональда Трампа фашисту.
Обновлено в 03:38
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено 31 мая в 23:43
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия

Число пострадавших от взрывов в Дзержинске удвоилось

Обновлено вчера в 12:04
Политика

Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

В Югре подросток сжег венки у Вечного огня

Обновлено в 03:13
Здоровье

Медики назвали три главные причины рака легких

Обновлено в 04:01
Наука

Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа

Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Наука

Учеными обнаружена молекула, усиливающая иммунитет против рака

В организме медиками обнаружена молекула, усиливающая иммунитет против рака.
Обновлено 31 мая в 15:34
Армия и оружие

Китайские СМИ оценили «самую страшную ракету» России

Обновлено 31 мая в 16:14
Шоу-бизнес

Целующего грудь блондинки Константина Меладзе сняли в баре

Сегодня СМИ облетела фотография, на которой мужчина, похожий на Константина Меладзе, веселится в баре с блондинкой.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Китае два человека погибли при сходе селя

Селевый поток сошел в городе Янчунь китайской южной провинции Гуандун в воскресенье, в результате погибли 2 человека, ещё четверо пропали без вести, говорится в сообщении местных властей.
Обновлено в 03:17
Общество

Фалалей расскажет о погоде на лето: народные приметы на 2 июня

Люди считали, что если идет дождь, то все лето будет солнечным.
Обновлено вчера в 12:16
Политика

В ЛДПР выберут кандидата на пост губернатора Петербурга 2 июня

Санкт-Петербургское региональное отделение ЛДПР определит претендента для участия в выборах главы города 2 июня на партийном съезде в Петербурге.
Обновлено 31 мая в 12:38
Культура

Тверские КВНщики пробились в финал Премьер-лиги

На конкурс «Фристайл со звездой» команда «+7» пргласила эпатажного певца Шуру. Тверская команда КВН «+7» пробилась в финал Премьер-лиги.
Обновлено в 00:49
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

России грозит отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 02:55
Происшествия

При столкновении ВАЗа и грузовика пострадали четыре человека

Жизни пострадавших ничего не угрожает, во время аварии они не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили ТИА в УГИБДД Тверской области.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

На Выборгском шоссе опрокинулся тягач с песком. Водитель погиб

Обновлено в 03:51
Общество

Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета

Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.
Обновлено 31 мая в 04:56
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Экономика

Дешево, но не сердито: банки повременят с введением комиссии в СБП

Бесплатный сыр Два банка, которые планировали установить комиссию за денежные переводы в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 июня, — Росбанк и "Ак Барс" — переносят ее введение на осень.
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Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
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