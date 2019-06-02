Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объясниласьИзвестия вчера в 23:09
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано». Волански давно состоит в отношениях с Виталием Здоровецким — русским пранкером, живущим в США, который в 2014 году также выбегал на поле в финале чемпионата мира.
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