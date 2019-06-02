Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объясниласьИзвестия вчера в 23:09
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано». Волански давно состоит в отношениях с Виталием Здоровецким — русским пранкером, живущим в США, который в 2014 году также выбегал на поле в финале чемпионата мира.
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Последствия взрывов в Дзержинске затронули 70 детских садов и 31 школу
Обновлено вчера в 19:46
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
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Обновлено вчера в 19:40
Политика
В Китае считают сотрудничество с США единственно правильным выбором
Сотрудничество является единственно правильным выбором для США и Китая, противостояние лишь может причинить вред обеим сторонам, говорится в опубликованной Госсоветом КНР Белой книге относительно позиции Китая по торгово-экономическим консультациям.
Обновлено вчера в 23:55
Единоборства
Уайлдер высказался о поражении Джошуа
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
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Политика
Савченко считает, что Украина проиграла бой за Донбасс
В интервью телеканалу NewsOne Савченко назвала "проигранным боем" Украины выдачу российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР, а также уход гривны с этих территорий.
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Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
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Авто
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Политика
Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку
Председатель социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку.
Обновлено в 05:12
Гаджеты
Как минимум 1 млн компьютеров страдают от главной уязвимости Windows
В компании недавно выпустили патчи, закрывающие уязвимость в операционных системах Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие
В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35
В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
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Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Шоу-бизнес
В Сети появились редкие фото Анджелины Джоли в детстве
В соцсетях появились фотографии совсем юной актрисы Анджелины Джоли.
Обновлено в 00:39
Экономика
Новый бум в Китае: компании освоили дешевый способ брать в долг
Среди китайских компаний начался бум выпуска конвертируемых облигаций. За четыре года выпуск таких ценных бумаг в Китае увеличился на 1590%.
Обновлено в 02:07
Общество
Жители Тамбовской области любят готовить окрошку на кефире
Тамбовчане предпочитают окрошку на кефире, и в этом их отличие от жителей большинства других регионов страны, где национальное летнее блюдо любят готовить с квасом.
Обновлено 30 мая в 13:30
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
После взрывов на оборонном заводе в Дзержинске нужно восстанавливать 150 социальных объектов
По уточненным данным правительства Нижегородской области, пострадали 89 человек: из них 44 – сотрудники завода, остальные – жители города, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
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Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Американский сенатор после встречи с Зеленским пообещал поддержку Украине
Американский сенатор-республиканец Роберт Портман по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал, что США продолжат оказывать Украине «военную, политическую и экономическую помощь».
Обновлено вчера в 17:13
Политика
В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник
В Омске на 78-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Алексей Казанник, известный российский юрист, политик, в 1993-1994 годах возглавлявший Генеральную прокуратуру РФ.
Обновлено в 04:30
Общество
В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.
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NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено 31 мая в 14:58
Происшествия
Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно
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Космос
На Восточном приступили к заправке разгонного блока «Фрегат»
На Восточном приступили к заправке разгонного блока «Фрегат».
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Армия и оружие
Двое мирных жителей ранены в Донбассе из-за обстрелов со стороны ВСУ
Обновлено вчера в 16:16
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес
Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.
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Теннис
Пресс-конференцию Тима на «Ролан Гаррос» сорвали из-за Серены Уильямс
Пресс-конференция австрийского теннисиста Доминика Тима на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» была сорвана из-за американки Серены Уильямс.
Обновлено в 04:29
Кино
Рон Ховард рассказал, почему «Хан Соло» не оправдал ожиданий
Предыдущие «Звёздные войны» стартовали в рождественские праздники и заработали огромные суммы.
Обновлено 31 мая в 06:13