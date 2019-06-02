Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объясниласьИзвестия вчера в 23:09

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано». Волански давно состоит в отношениях с Виталием Здоровецким — русским пранкером, живущим в США, который в 2014 году также выбегал на поле в финале чемпионата мира.
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Девушка в купальнике, прервавшая финал ЛЧ, стала знаменитостью. Уже 1,2 млн подписчиков в инстаграме

Sport24.ruвчера в 23:03

Прервавшая финал ЛЧ полуголая фанатка оказалась связана с российским пранкером

Lenta.ruвчера в 20:57

У полуголой девушки, выбежавшей в финале Лиги чемпионов, за сутки прибавилось более миллиона подписчиков

Спорт-Экспресс02:04

Российский пранкер сделал предложение девушке, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Матч ТВ02:31

Выбежавшая на поле девушка хотела снять купальник (18+)

Советский спортвчера в 15:54

Полуголая женщина выбежала на поле в финале ЛЧ, фото

Чемпионатвчера в 16:30

Финал ЛЧ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» прервала женщина в купальнике. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 16:13
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Экономика

В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено 31 мая в 04:31
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85

Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие

Израиль объяснил ракетный удар по Сирии

Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Единоборства

Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов

Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
Обновлено в 02:29
Авто

Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva

Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено вчера в 09:37
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Спорт

Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги

Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 17:43
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик

В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Политика

Власти США потребовали показывать соцсети при подаче на визу

Госдепартамент США начал требовать ссылки на соцсети при подаче заявления на американскую визу. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

СК показал видео задержания экс-губернатора Ивановской области

Следственный комитет России опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

В Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автобус

В Кабуле взорвался автобус, в котором находилось самодельное взрывное устройство (СВУ).
Обновлено в 01:22
Авто

Компания УАЗ решила вспомнить про машину «Белозор»

Обновлено в 02:22
Космос

В Сети показали первую съемку солнечного затмения 1900 года

В Сети показали первую документальную съемку солнечного затмения 1900 года, сделанную иллюзионистом Джоном Невилом Маскелином.
Обновлено 31 мая в 06:23
Общество

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:00
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено 31 мая в 23:02
Футбол

Моуринью раскритиковал уровень игры в финале ЛЧ

Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал уровень игры в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:27
Политика

Медведев оценил позицию Украины по Минским соглашениям

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью ВГРТК прокомментировал позицию Украины по минским договорённостям.
Обновлено в 02:24
Финансы

Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля

В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Движение на Кутузовском проспекте перекрыто из-за аварии

Движение на Кутузовском проспекте в сторону центра перекрыто из-за аварии, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Медведь убил золотодобытчика на Камчатке

Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских

В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой

Обновлено вчера в 10:30
Хоккей

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛ

Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» нанес разгромное поражение команде «Сент-Луис Блюз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли нынешнего сезона.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол

«Томь» примет «Уфу» на домашнем поле в ответном стыковом матче

Обновлено вчера в 23:00
Политика

В Сети впервые опубликованы сканы пакта Молотова‐Риббентропа

В Сети впервые был опубликован отсканированный советский Договор о ненападении между СССР и Германией, известный как пакт Молотова — Риббентропа, сообщает "360".
Обновлено вчера в 23:29
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