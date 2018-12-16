Спорт
Вяхирева признана самым ценным игроком чемпионата Европы по гандболу
Вяхирева признана самым ценным игроком чемпионата Европы по гандболуЧемпионатвчера в 10:50
На попадание в символическую сборную претендовали шесть гандболисток сборной России. Но в итоге никто из них не попал в восьмёрку лучших. Зато организаторы признали правого полусреднего сборной России Анну Вяхиреву самым ценным игроком чемпионата Европы.
Чемпионатвчера в 10:50
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Анна Вяхирева: «Второе место не имеет значения, для меня существует только первое»
Sports.ruвчера в 15:43
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