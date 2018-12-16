На попадание в символическую сборную претендовали шесть гандболисток сборной России. Но в итоге никто из них не попал в восьмёрку лучших. Зато организаторы признали правого полусреднего сборной России Анну Вяхиреву самым ценным игроком чемпионата Европы.

Футбол Футбол Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка первой стадии плей-офф Лиги чемпионов - 1/8 финала. В ней примут участие 16 команд.

Футбол Футбол «Спартак» объявил о подписании контракта с защитником Айртоном Лукасом

Спорт Спорт Биатлонист Антон Бабиков выступит на этапе Кубка мира в Нове-Место Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав на третий этап Кубка мира, который пройдет в чешском Нове-Место с 20 по 23 декабря.

Футбол Футбол Суд официально признал банкротом ФК «Тосно» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал банкротом футбольный клуб «Тосно», фактически прекративший свое существование летом этого года из-за финансовых проблем.

Хоккей Хоккей Василий Подколзин вызван в расположение молодёжной сборной России В расположение молодёжной сборной России вызван капитан и лучший бомбардир юниорской сборной России U18 на Мировом кубке вызова нападающий Василий Подколзин, информирует пресс-служба Федерации хоккея России.

Футбол Футбол Ильзат Ахметов: «Хочется дальше развиваться и получать награды» Хочется дальше развиваться и получать такие награды, но на первое место ставлю командные достижения.

Футбол Футбол «Зенит», «МЮ» и «Рома» претендуют на 20-летнего румына Мана На 20-летнего хавбека претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».

Футбол Футбол «Спартак» проведет четыре сбора зимой "Спартак" проведет четыре сбора зимой под руководством главного тренера Олега Кононова, сообщает официальный сайт красно-белых.

Спорт Спорт Женская сборная России по гандболу уступила Франции в финале ЧЕ Гандболистки сборной России уступили команде Франции в финале и стали обладательницами серебряных медалей чемпионата Европы.

Футбол Футбол Аршавин выступил в поддержку Кокорина и Мамаева Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин выступил в защиту нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые на данный момент находятся в СИЗО.

Хоккей Хоккей «Витязь» расторг контракт с нападающим Гривиком Нападающий Марек Гривик завершил выступления за подмосковный клуб «Витязь».

Футбол Футбол Касильяс намекнул Моуринью на то, что тот «спекся» Недавно Моуринью заявил, что Касильяс в то время вредил тренеру за его спиной.

Футбол Футбол Лионель Месси забил 50 голов в этом году

Футбол Футбол Президент «Торино» раскритиковал Роналду за его поведение в дерби Президент "Торино" Умберто Кайро после матча с "Ювентусом" (0:1) критически высказался о нападающем соперников Криштиану Роналду.