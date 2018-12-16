Спорт

Вяхирева признана самым ценным игроком чемпионата Европы по гандболу
Чемпионат
вчера в 10:50

На попадание в символическую сборную претендовали шесть гандболисток сборной России. Но в итоге никто из них не попал в восьмёрку лучших. Зато организаторы признали правого полусреднего сборной России Анну Вяхиреву самым ценным игроком чемпионата Европы.
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Российский гандболист
Российская гандболистка. Игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон» и сборной России. Играет на позициях правый крайний и правый полусредний. Выступает под игровым номером 13. Заслуженный мастер спорта России. Олимпийская чемпионка 2016 года. Младшая сестра российской гандболистки Полины Кузнецовой. Журналисты прозвали её «гандбольным Месси».
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