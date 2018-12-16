Спорт

Вяхирева признана самым ценным игроком Евро-2018
Советский спорт
10:02

Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата Европы. 23-летняя российская гандболистка забила 36 голов в семи матчах и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров турнира.
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Российская гандболистка. Игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон» и сборной России. Играет на позициях правый крайний и правый полусредний. Выступает под игровым номером 13. Заслуженный мастер спорта России. Олимпийская чемпионка 2016 года. Младшая сестра российской гандболистки Полины Кузнецовой. Журналисты прозвали её «гандбольным Месси».
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