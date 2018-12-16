Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата Европы. 23-летняя российская гандболистка забила 36 голов в семи матчах и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров турнира.

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