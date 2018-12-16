Спорт
Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата Европы. 23-летняя российская гандболистка забила 36 голов в семи матчах и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров турнира.
Советский спорт10:02
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Хоккей
Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала
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Футбол
Месси первым забил 50 мячей в 2018 году
Обновлено в 17:47
Футбол
Головин был удален в разгромном для «Монако» матче с «Лионом»
"Монако" разгромно уступил "Лиону" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает "Советский спорт".
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Спорт
Женская сборная России по гандболу уступила Франции в финале ЧЕ
Обновлено в 13:45
Футбол
Джастин Клюйверт забил первый гол в серии А
"Рома" обыграла "Дженоа" в матче 16-го тура чемпионата Италии (3:2). Забитым мячом отметился хавбек римской команды Джастин Клюйверт.
Обновлено в 16:56
Хоккей
«Калгари» разгромил «Сент-Луис» и возглавил Западную конференцию НХЛ
«Флэймз» (46 очков) одержали восьмую победу подряд в девяти последних играх и возглавили турнирную таблицу Западной конференции.
Обновлено в 17:49
Футбол
МЮ повторил худший старт в АПЛ за последние 28 лет
«Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» в матче 17-го тура чемпионата Англии. В активе у МЮ на данный момент 26 очков.
Обновлено в 15:08
Спорт
Бабиков: не отказывался от участия в эстафете на этапе Кубка мира
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Обновлено в 02:09
Футбол
Азар забил первый гол за два месяца
Последний раз футболист забивал 7 октября в матче с «Саутгемптоном» (3:0). В этом сезоне Азар провел в АПЛ 15 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.
Обновлено в 09:28
Баскетбол
«Бруклин» одержал пятую победу подряд, обыграв «Атланту»
«Нетс» (13-18) одержали пятую победу подряд и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Обновлено в 17:33
Спорт
Белов выиграл гонку на 15 км на этапе КМ в Давосе
Российский лыжник Евгений Белов одержал победу в мужской индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Давосе.
Обновлено в 07:58
Спорт
На хоккейном турнире вместо гимна Беларуси включили хит «Песняров»
Обновлено в 15:58
Хоккей
«Филадельфия» уволит Хэкстола и назначит Кенневиля
"Филадельфия" уволит главного тренера Дэйва Хэкстола. Решение будет объявлено в ближайшие дни, сообщает Courier Post Online.
Обновлено в 18:29
Спорт
Россия уступила США в общекомандном зачете чемпионата мира
Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Ханчжоу (Китай).
Обновлено в 07:35
Хоккей
Овечкин пришел посмотреть на Леброна Джеймса
Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин посетил матч регулярного чемпионата НБА между "Уизардз" и "Лейкерс".
Обновлено в 19:39