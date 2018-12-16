Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата Европы. 23-летняя российская гандболистка забила 36 голов в семи матчах и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров турнира.

Хоккей Хоккей Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала

Футбол Футбол Месси первым забил 50 мячей в 2018 году

Футбол Футбол Головин был удален в разгромном для «Монако» матче с «Лионом» "Монако" разгромно уступил "Лиону" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает "Советский спорт".

Спорт Спорт Женская сборная России по гандболу уступила Франции в финале ЧЕ

Футбол Футбол Джастин Клюйверт забил первый гол в серии А "Рома" обыграла "Дженоа" в матче 16-го тура чемпионата Италии (3:2). Забитым мячом отметился хавбек римской команды Джастин Клюйверт.

Хоккей Хоккей «Калгари» разгромил «Сент-Луис» и возглавил Западную конференцию НХЛ «Флэймз» (46 очков) одержали восьмую победу подряд в девяти последних играх и возглавили турнирную таблицу Западной конференции.

Футбол Футбол МЮ повторил худший старт в АПЛ за последние 28 лет «Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» в матче 17-го тура чемпионата Англии. В активе у МЮ на данный момент 26 очков.

Спорт Спорт Бабиков: не отказывался от участия в эстафете на этапе Кубка мира Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что не отказывался от участия в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Футбол Футбол Азар забил первый гол за два месяца Последний раз футболист забивал 7 октября в матче с «Саутгемптоном» (3:0). В этом сезоне Азар провел в АПЛ 15 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.

Баскетбол Баскетбол «Бруклин» одержал пятую победу подряд, обыграв «Атланту» «Нетс» (13-18) одержали пятую победу подряд и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Спорт Спорт Белов выиграл гонку на 15 км на этапе КМ в Давосе Российский лыжник Евгений Белов одержал победу в мужской индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Давосе.

Спорт Спорт На хоккейном турнире вместо гимна Беларуси включили хит «Песняров»

Хоккей Хоккей «Филадельфия» уволит Хэкстола и назначит Кенневиля "Филадельфия" уволит главного тренера Дэйва Хэкстола. Решение будет объявлено в ближайшие дни, сообщает Courier Post Online.

Спорт Спорт Россия уступила США в общекомандном зачете чемпионата мира Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Ханчжоу (Китай).