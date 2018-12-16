Спорт
Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата Европы. 23-летняя российская гандболистка забила 36 голов в семи матчах и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров турнира.
Советский спортвчера в 10:02
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Анна Вяхирева: «Второе место не имеет значения, для меня существует только первое»
Sports.ruвчера в 15:43
Анна Вяхирева признана лучшим игроком полуфинального матча чемпионата Европы
Дон-ТР15 декабря в 09:10
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