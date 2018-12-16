Спорт
Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата Европы. 23-летняя российская гандболистка забила 36 голов в семи матчах и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров турнира.
Советский спорт10:02
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Хоккей
Матч России и Финляндии побил рекорд по посещаемости
Сборная России в последнем матче Кубка Первого канала (КПК) на футбольном стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге с крупным счетом обыграла команду Финляндии – 5:0. Разгромную победу российской команде принесли точные броски Кирилла Капризова, Василия Токранова, Никиты Нестерова, Владислава Гаврикова и Михаила Григоренко.
Обновлено в 13:31
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Обновлено в 13:04
Футбол
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче против «Лиона»
Объявлены стартовые составы "Монако" и "Лиона" на матч чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:01
Спорт
Женская сборная России по гандболу уступила Франции в финале ЧЕ
Гандболистки сборной России уступили команде Франции в финале и стали обладательницами серебряных медалей чемпионата Европы.
Обновлено в 13:45
Футбол
«Рома» одержала волевую победу в матче с «Дженоа»
Обновлено в 16:24
Футбол
Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Леванте»
"Барселона" одержала победу над "Леванте" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:33
Хоккей
Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Аризону»
Обновлено в 15:36
Спорт
Стартовала мужская эстафета в Хохфильцене
В австрийском Хохфильцене стартовала мужская эстафета, которая проходит в рамках второго этапа Кубка мира.
Обновлено в 08:00
Спорт
На хоккейном турнире вместо гимна Беларуси включили хит «Песняров»
Обновлено в 15:58
Футбол
«Уэска» сыграла вничью с «Вильярреалом» на своем поле
В матче 16-го тура чемпионата Испании "Уэска" принимала "Вильярреал".
Обновлено в 14:30
Футбол
Гол Милика помог «Наполи» обыграть «Кальяри»
«Наполи» вырвал победу у «Кальяри» в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 13:57
Спорт
Большунов пропустил гонку, но остался лидером Кубка мира
Большунов пропустил последнюю гонку из-за простуды, но остался лидером, так как основные соперники пропускали этап целиком из-за тактических соображений.
Обновлено в 09:59
Спорт
Итог ЧМ по плаванию: Россия заняла 2 место в общем зачете
Второе место в общем зачете по собранным медалям заняла сборная России на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, прошедшем на текущей неделе в китайском Ханчжоу, 16 декабря сообщает ИА Красная Весна.
Обновлено в 12:09
Баскетбол
УНИКС и «Химки» уступили в матчах чемпионата Единой лиги ВТБ
Обновлено в 15:22
Футбол
Саутгейт был признан тренером года в Англии
Саутгейт, возглавивший сборную Англии в 2016 году, привел ее к четвертому месту на чемпионате мира в России.
Обновлено в 15:30