Происшествия
Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам колонии строгого режимаМоя Воркута 06:37
Помимо 11 лет в колонии строгого режима, бывшего главу Коми приговорили к штрафу в 160 миллионов рублей.
Читать в источнике
Оценить191
с чего всё началось
Замоскворецкий суд Москвы в понедельник снял обвинение в создании преступного сообщества и приговорил к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн рублей бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера, признав виновным в мошенничестве, коррупции и отмывании денежных средств, передает корр. ТАСС из зала суда.ТАСС10:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:01, Ашберн
Происшествия
Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:57
Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
По данным независимого профсоюза шахтеров, только в Львовской области задолженность составляет 400 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов), по всей Украине она превышает 1 миллиард гривен (свыше 37 миллионов долларов).
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Новый танковый полк развернут на Смоленщине
По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.
Обновлено в 08:02
Общество
В Казани жару сменит резкое похолодание
На этой неделе погода в столице республики будет неустойчивая: жару сменит резкое похолодание.
Обновлено в 09:23
Футбол
«Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛ
О старте продаж абонементов на следующий сезон РПЛ объявил также московский ЦСКА.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Крыму задержаны участники террористической организации
Сотрудники ФСБ в нескольких районах Республики Крым проводят обыски в квартирах предполагаемых лидеров экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 02:55
Происшествия
Таможня задержала экипаж рейса «Победы»
Таможня задержала экипаж рейса лоукостера "Победа", летевший из Внуково в Пизу.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Пожар на Казанском пороховом заводе потушен
Пожар на Казанском пороховом заводе ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Результаты анализов не выявили следов наркотиков у Ивана Голунова
Первые результаты теста на наркотики, взятого у журналиста Ивана Голунова, оказались отрицательными.
Обновлено в 04:24
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Единоборства
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на поединок
Обновлено в 10:47
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Политика
СМИ: власти Кипра выдали ордера на арест сотрудников бурового судна Турции
Власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна "Фатих", которое находится возле Кипра для проведения бурения шельфа.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Гаджеты
Отделался трещиной на стекле. Смартфон упал с высоты 31 540 метров и остался в рабочем состоянии
Официальные представители компании заявляют, что смартфон Vivo iQOO подняли при помощи водородного аэростата на высоту 31 540 метров, где была зафиксирована температура -56 °C. После чего смартфон сбросили с этой высоты и отправили в свободное падение обратно.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
Общество
Представлена концепция нового КоАП
Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 08:10
Кино
Marvel показала первый кадр из сериала про Локи с Томом Хиддлстоуном
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Политика
У Тимошенко определились с первой пятеркой кандидатов в Раду
В список вошли Юлия Тимошенко, внефракционный депутат и совладелец Индустриального союза Донбасса Сергей Тарута, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, заместитель главы парламентской фракции «Батькивщина» Сергей Соболев и народный депутат фракции Елена Кондратюк.
Обновлено в 05:19
Общество
Госдума предложила увеличить выплаты по уходу за инвалидами в 8 раз
В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 04:45
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак проигнорировал день рождения дочери
Если Ани Лорак опубликовала у себя в микроблоге красивую фотографию с вечеринки в честь дня рождения дочери, то Мурат не появился на празднике и даже не упомянул о празднике в своих соц. сетях.
Обновлено в 06:36
Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Бари Алибасов все еще не вышел из медикаментозного сна
Как заявил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, продюсер до сих пор не вышел из состояния медикаментозного сна.
Обновлено в 07:36
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Реакция общества на задержание журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, занимавшегося расследованиями, по обвинению в "покушении на сбыт наркотических средств" показала, насколько низок уровень доверия людей к полиции.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Петербургские полицейские задержали на Урале подозреваемого в убийстве
Петербургские следователи вылетели на Урал еще в начале прошлой недели и за несколько дней установили местонахождение подозреваемого.
Обновлено в 06:12
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16