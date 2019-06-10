Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам колонии строгого режимаМоя Воркута 06:37

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник снял обвинение в создании преступного сообщества и приговорил к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн рублей бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера, признав виновным в мошенничестве, коррупции и отмывании денежных средств, передает корр. ТАСС из зала суда.

с чего всё началось

Помимо 11 лет в колонии строгого режима, бывшего главу Коми приговорили к штрафу в 160 миллионов рублей.

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