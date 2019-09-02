Футбол
Все про Спорт руВячеслав Караваев продолжит карьеру в «Зените»
Сегодня питерский «Зенит» объявит о подписании контракта с игроком «Витесса» Вячеславом Караваевым.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», 2 сентября «Зенит» объявит о трансфере защитника «Витесса» и сборной России Вячеслава Караваева. Стороны достигли договорённости о переходе 24-летнего игрока. Футболист подпишет с сине-бело-голубыми контракт сроком на 4 года.Чемпионатвчера в 17:16
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В понедельник «Зенит» объявит о приобретении Караваева, игрок подпишет контракт на 4 года
Спорт день за днемвчера в 17:26
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«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
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Газета.Ru вчера в 15:05
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Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
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Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
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Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
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ТАСС вчера в 14:50
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Путин посетит школу в пострадавшем от паводка Тулуне
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Ведомости 01:59
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Армия и оружие
Жертвами авиаудара по тюрьме Йемена стали 130 человек
REGNUM вчера в 19:07
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Политика
Путин поздравил президента Вьетнама с годовщиной независимости страны
Как сообщили в пресс-службе Кремля, об этом он заявил в телеграмме генеральному секретарю центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президенту страны Нгуен Фу Чонгу по случаю 74-й годовщины провозглашения независимости Вьетнама.
ТАСС 03:13
Армия и оружие
Расчеты «Панцирей» ЧФ отработали уничтожение крылатых ракет
ИА Крыминформ 03:08
Политика
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В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
РБК 02:26
Происшествия
Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
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Экономика
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Газета.Ru 03:18
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Рогозин ответил на критику по строительству Восточного
РИА Новости 02:34
Происшествия
В Самаре школьник умер после падения плиты со здания Дворца культуры
С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на десятилетнего ребенка обрушилась мраморная плита.
РИА Новости вчера в 12:47
Футбол
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Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.
Российская газета вчера в 15:37
Финансы
ЦБ Китая понизил курс юаня до нового минимума с марта 2008 года
Народный банк Китая понизил в понедельник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за $1.
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Кино
Зрители 8 минут хлопали «Джокеру» в Венеции
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Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.
Вести.Ru вчера в 13:39
Экономика
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Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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Общество
Зиявудин Магомедов предложил построить в «Лефортово» спортзал
Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии на отсутствие спортзала в СИЗО "Лефортово" и предложил вложить средства в его открытие.
Кавказский узел вчера в 23:09
Общество
40% россиян работают не по специальности
Более 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности.
РЕН ТВ вчера в 20:13
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Футбол
Фанаты «Барселоны» выступают за назначение Пике президентом клуба
Центральный защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике является фаворитом болельщиков на пост президента клуба, об этом информирует издание AS.
Евро-футбол.ру 02:10