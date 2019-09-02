Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт руВячеслав Караваев продолжит карьеру в «Зените»

Сегодня питерский «Зенит» объявит о подписании контракта с игроком «Витесса» Вячеславом Караваевым.
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с чего всё началось

Караваев подпишет с «Зенитом» контракт на 4 года

Как стало известно «Чемпионату», 2 сентября «Зенит» объявит о трансфере защитника «Витесса» и сборной России Вячеслава Караваева. Стороны достигли договорённости о переходе 24-летнего игрока. Футболист подпишет с сине-бело-голубыми контракт сроком на 4 года.
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
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Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
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ТАСС вчера в 17:01
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Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля

Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
Ведомости 01:59
Политика

В России изменились правила призыва в армию

С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
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Жертвами авиаудара по тюрьме Йемена стали 130 человек

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Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
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В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
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Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании

Известия вчера в 15:16
Экономика

Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий

По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
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Рогозин ответил на критику по строительству Восточного

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Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.
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Общество

Зиявудин Магомедов предложил построить в «Лефортово» спортзал

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РЕН ТВ вчера в 20:13
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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