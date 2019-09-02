Как стало известно «Чемпионату», 2 сентября «Зенит» объявит о трансфере защитника «Витесса» и сборной России Вячеслава Караваева. Стороны достигли договорённости о переходе 24-летнего игрока. Футболист подпишет с сине-бело-голубыми контракт сроком на 4 года.

с чего всё началось

Сегодня питерский «Зенит» объявит о подписании контракта с игроком «Витесса» Вячеславом Караваевым.

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