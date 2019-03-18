Футбол

Вячеслав Караваев: Вызов в сборную России стал приятной неожиданностьюСоветский спорт 07:31

Вызов был приятной неожиданностью.
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Караваев: вызов в сборную России стал для меня приятной неожиданностью

Чемпионат07:34

Караваев: «Я даже не знал о приглашении в сборную, спал»

Sport24.ru06:37

Вячеслав Караваев: Вызов в сборную России стал приятной неожиданностью

Советский спорт07:31

Вячеслав Караваев: «В памяти остались положительные эмоции от пребывания в сборной России»

Матч ТВ07:14

Вячеслав Караваев: «В памяти остались положительные эмоции от пребывания в сборной России»

Sportbox.RU07:14

Караваев: сейчас чувствую себя увереннее в сборной России

РИА Новости07:31

Вячеслав Караваев: «Слуцкий поздравил с вызовом в сборную, но ничего особенного не сказал»

Спорт-Экспресс06:25
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Утрехте увеличилось до трех

Три человека погибли и еще как минимум девять получили ранения в результате стрельбы в голландском городе Утрехт.
Обновлено в 10:23
Политика

Макаревич прокомментировал свои слова о фанатах и присоединении Крыма

Музыкант Андрей Макаревич прокомментировал в беседе с kp.ru высказывание о радости своих фанатов из-за присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:52
Гаджеты

Apple представила новые iPad Air и iPad mini

Обновлено в 09:48
Политика

Австралия ввела санкции против России за инцидент в Керченском проливе

Ранее персональные санкции против россиян за задержание украинских кораблей в Керченском проливе ввели Евросоюз, США и Канада.
Обновлено в 09:54
Политика

Путин подписал законы о запрете фейковых новостей

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации, или так называемых "фейк ньюс".
Обновлено в 10:21
Финансы

Курсы доллара и евро снизились до уровня лета прошлого года

В предыдущий раз дешевле доллар стоил на Московской бирже 8 августа 2018 года, когда его курс опускался до 63,4475 руб. Одновременно происходит и снижение курса евро.
Обновлено в 07:43
Происшествия

СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину

Информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту Владимиру Путину якобы затравили односельчане, недостоверна, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Москве умер семилетний мальчик-маугли

В Москве умер семилетний мальчик-маугли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Обновлено в 05:17
Общество

ФАС вынесла решение по делу Бориса Дубровского и «Южуралмоста»

Комиссия центрального аппарата ФАС России огласила резолютивную часть решения по делу, возбужденному в отношении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, регионального миндортранса и компании «Южуралмост», по признакам сговора.
Обновлено в 10:21
Общество

Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище

После церемонии политолога похоронили на одном из участков кладбища. 25 февраля стало известно, что Малашенко покончил с собой в Испании.
Обновлено в 08:24
Политика

НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине

НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.
Обновлено в 07:07
Политика

Путин: Россия снимет ответные меры после отмены санкций ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена снять ответные меры в отношении Евросоюза, как только Европа отменит свои санкции.
Обновлено в 10:20
Экономика

ФНС и ФСБ начали проверку продавцов рыбы и морепродуктов

Федеральная налоговая служба вместе с ФСБ России инициировала проверку группы индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся торговлей в розницу рыбой и морепродуктами, включая икру.
Обновлено в 09:34
Общество

Понедельник стал самым теплым днем за всю весну в Москве

Обновлено в 09:35
Происшествия

СК проводит обыски у производителя кваса «Никола»

Следователи СК проводят обыски у компании-производителя кваса "Никола" в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 млн рублей.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Трамвай с пассажирами загорелся в Казани

В Казани загорелся трамвай с пассажирами. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Татарии.
Обновлено в 10:11
Политика

Вышинского этапировали в СИЗО Киева

Главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского доставили в Киев, он находится в Лукьяновском СИЗО.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Якутске прошел стихийный митинг из-за мигрантов-насильников

Жители Якутска устроили на Комсомольской площади города стихийный несанкционированный митинг с требованием привлечь к ответственности мигрантов, которых считают виновными в изнасиловании горожанки.
Обновлено вчера в 13:09
Политика

ВЦИОМ: 9% россиян почувствовали ухудшение жизни от присоединения Крыма

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 9% россиян считают, что присоединение Крыма к России отрицательно сказалось на их жизни.
Обновлено в 06:13
Транспорт

Московских велосипедистов попросили не торопиться выезжать на улицы

Столичная Госавтоинспекция призывает велосипедистов не торопиться выезжать на улицы города в связи с тем, что рано темнеет, а также из-за гололедицы на дорогах, следует из сообщения пресс-службы ГИБДД Москвы.
Обновлено в 09:51
Происшествия

СК обвинил экс-прокурора Литвы в незаконном преследовании россиян

Экс-сотрудника Генпрокуратуры Литвы Симонаса Слапшинскаса заочно обвинили в незаконном уголовном преследовании россиян, участвовавших в событиях в Вильнюсе в 1991 году.
Обновлено в 08:59
Политика

ОБСЕ не отвечает целям, ради которых создавалась, заявил Путин

ОБСЕ не в полной мере отвечает требованиям, для которых создавалась, РФ рассчитывает на вклад организации в урегулирование кризиса на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 10:17
Политика

Посол России в Белоруссии вновь ответил на выпад белорусского МИД

Возмущение по поводу претензий белорусского МИД выразил посол России в Белоруссии Михаил Бабич 18 марта на пресс-конференции, проводимой в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 07:31
Космос

Астрономы сообщили о мощном взрыве метеорита над Камчаткой

Обновлено в 09:38
Общество

Суд отказался удовлетворять иск о запрете реагентов в Москве

Тверской суд Москвы не стал удовлетворять иск муниципальных депутатов к столичному департаменту ЖКХ о запрете использования на улицах химических реагентов.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Автомобиль провалился в промоину на асфальте у БДТ в Петербурге

Автомобиль провалился в промоину на асфальте при прорыве теплотрассы в центре Санкт-Петербурга возле здания Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:23
Футбол

КДК РФС не станет рассматривать эпизод с Глушенковым и Жирковым в матче «Спартак» — «Зенит»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что в организации не будут рассматривать эпизод с полузащитником «Спартака» Максимом Глушенковым и защитником «Зенита» Юрием Жирковым в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:01
Политика

Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму

Обновлено в 07:48
Музыка

Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей

Обновлено в 04:21
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Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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