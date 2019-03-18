Футбол

Вячеслав Караваев: «Слуцкий поздравил с вызовом в сборную»Спорт-Экспресс вчера в 06:43

Бельгия — Россия
21 марта
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев поделился эмоциями от вызова в сборную России.
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