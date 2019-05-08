Вячеслав Караваев: Хочется, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионовСоветский спорт 05:00

Последний матч против Аякса пропустил из-за травмы. Но они, как и в первом круге, когда я играл, опять забили нам четыре мяча.

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Хоккей Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Театры Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.

Происшествия Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.

Политика Песков ответил на вопрос о кадровых решениях по «Транснефти» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных кадровых перестановках в руководстве «Транснефти» из-за загрязнения в нефтепроводе «Дружба».

Происшествия Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью В Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Шоу-бизнес Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.

Происшествия В Перми из-за сообщения о минировании эвакуировали торговые центры Сегодня в Перми были эвакуированы несколько торговых центров. Причиной эвакуации стали анонимные сообщения о минировании.

ЖКХ Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.

Происшествия Самолет не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления На борту воздушного судна находились 36 пассажиров Самолет Bombardier CRJ20 компании "Руслайн", выполнявший рейс Белгород-Калининград, не смог взлететь из-за задымления в салоне, пишет РИА Новости.

Экономика Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона Статический QR-код включает в себя информацию о счете продавца, для оплаты покупки покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.

Футбол Семак поделился ожиданиями от матча против ЦСКА Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 28-ого тура чемпионата России против московского ЦСКА.

Происшествия Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100 Решение о приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) могут принять только авиационные власти.

Политика Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.

Общество Дочь Халдея рассказала историю фото «Знамя Победы над Рейхстагом» Дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея вспомнила историю легендарного снимка «Знамя Победы над Рейхстагом».

Кино В Сеть попала полная версия фильма «Покемон. Детектив Пикачу» В англоязычной версии фильма Пикачу озвучивает Райан Рейнольдс, а в России свой голос покемону подарит Петр Иващенко, который озвучивает Рейнольдса в фильмах с ним.

Экономика Эстонская госкомпания Elering вводит клиентов в заблуждение Финляндия не взимает с российских поставщиков электроэнергии никаких пошлин, "решающих проблему нечестной конкуренции".

Шоу-бизнес Анна Семенович провозгласила себя «главной медсестрой страны» Популярная телеведущая и певица Анна Семенович в Instagram опубликовала видеозапись со своего выступления на юбилее.

Политика Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.

Происшествия Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.

Авто Энтузиасты решили построить туристический Lada Largus Команда Петра Груздева решила установить в Largus Karelia битовливный двигатель объемом 1,8 литра, который сможет работать на пропане и бензине.