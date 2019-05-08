Футбол
Вячеслав Караваев: Хочется, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионовСоветский спорт 05:00
Последний матч против Аякса пропустил из-за травмы. Но они, как и в первом круге, когда я играл, опять забили нам четыре мяча.
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Происшествия
Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали
Обновлено в 05:23
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Политика
Песков ответил на вопрос о кадровых решениях по «Транснефти»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных кадровых перестановках в руководстве «Транснефти» из-за загрязнения в нефтепроводе «Дружба».
Обновлено в 05:42
Происшествия
Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью
В Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением.
Обновлено в 02:41
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок
Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Перми из-за сообщения о минировании эвакуировали торговые центры
Сегодня в Перми были эвакуированы несколько торговых центров. Причиной эвакуации стали анонимные сообщения о минировании.
Обновлено в 05:14
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
Обновлено в 05:16
ЖКХ
Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ
Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
Обновлено в 04:21
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления
На борту воздушного судна находились 36 пассажиров Самолет Bombardier CRJ20 компании "Руслайн", выполнявший рейс Белгород-Калининград, не смог взлететь из-за задымления в салоне, пишет РИА Новости.
Обновлено в 03:57
Экономика
Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона
Статический QR-код включает в себя информацию о счете продавца, для оплаты покупки покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.
Обновлено в 03:43
Футбол
Семак поделился ожиданиями от матча против ЦСКА
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 28-ого тура чемпионата России против московского ЦСКА.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100
Решение о приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) могут принять только авиационные власти.
Обновлено в 05:45
Политика
Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено 06 мая в 09:51
Шоу-бизнес
Суд приостановил дело по иску к Началовой и Фролову
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Дочь Халдея рассказала историю фото «Знамя Победы над Рейхстагом»
Дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея вспомнила историю легендарного снимка «Знамя Победы над Рейхстагом».
Обновлено в 04:29
Кино
В Сеть попала полная версия фильма «Покемон. Детектив Пикачу»
В англоязычной версии фильма Пикачу озвучивает Райан Рейнольдс, а в России свой голос покемону подарит Петр Иващенко, который озвучивает Рейнольдса в фильмах с ним.
Обновлено в 03:10
Экономика
Эстонская госкомпания Elering вводит клиентов в заблуждение
Финляндия не взимает с российских поставщиков электроэнергии никаких пошлин, "решающих проблему нечестной конкуренции".
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Анна Семенович провозгласила себя «главной медсестрой страны»
Популярная телеведущая и певица Анна Семенович в Instagram опубликовала видеозапись со своего выступления на юбилее.
Обновлено в 03:58
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено 06 мая в 10:52
Авто
Энтузиасты решили построить туристический Lada Largus
Команда Петра Груздева решила установить в Largus Karelia битовливный двигатель объемом 1,8 литра, который сможет работать на пропане и бензине.
Обновлено в 05:42
Политика
Suddeutsche Zeitung: дружба Германии и США разбита вдребезги
Дружба между Германией и США "разбита вдребезги" — так статье газеты Suddeutsche Zeitung оценили действия госсекретаря США Майка Помпео, неожиданно отменившего свой визит в Германию за несколько часов до встречи с канцлером Ангелой Меркель.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Обновлено в 06:01