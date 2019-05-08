Футбол

Вячеслав Караваев: Хочется, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионовСоветский спорт 05:00

Аякс — Тоттенхэм
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Амстердам Арена»
Последний матч против Аякса пропустил из-за травмы. Но они, как и в первом круге, когда я играл, опять забили нам четыре мяча.
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Вячеслав Караваев: Хочется, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионов

Советский спорт05:00

Лига чемпионов. 1/2 финала. «Аякс» сыграет с «Тоттенхэмом». Прямой эфир и текстовая трансляция – в 22:00

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«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.75) на тоталы в полуфинале Лиги чемпионов 8 мая 2019 года

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