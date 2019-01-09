Футбол
Если человека, почти минуя дубль, сразу берут в основу, то потенциал ясен. Да, с ходу что-то не получалось, тем более что тогда в ЦСКА был Думбья.
Спорт-Экспресс05:10
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Футбол
«Бавария» объявила о переходе Павара
Обновлено в 04:31
Футбол
Семак ответил, когда «Зенит» начнёт играть в футбол
В комментариях под одной из публикаций Семака в «Инстаграме» болельщик спросил, когда «Зенит» начнёт играть в футбол, а не в забросы на Дзюбу.
Обновлено в 06:08
Футбол
Хавбек ЦСКА Хосонов может уйти в аренду в «Уфу»
«Уфа» может арендовать полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова. Уфимцы намерены арендовать 20-летнего россиянина до конца текущего сезона.
Обновлено в 05:50
Футбол
Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в матче Кубка лиги
Футболисты "Тоттенхэма" обыграли "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
Защитник БАТЭ Володько находится на просмотре в тульском «Арсенале»
Обновлено в 06:28
Футбол
CAS рассмотрит апелляцию «Рубина» об исключении из еврокубков 28 марта
Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил дату рассмотрения дела «Рубина» и УЕФА.
Обновлено в 05:29
Футбол
«Уфа» сыграет с «Левски» и «Вислой» на первом сборе на Кипре
Футболисты "Уфы" в рамках первого сбора на Кипре во время зимней паузы в чемпионате России проведут контрольные матчи с софийским "Левски" и "Вислой" из Плоцка, сообщается в микроблоге российского клуба в Twitter.
Обновлено в 04:48
Футбол
Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры о трансфере Торгана Азара
Дортмундская Боруссия начала переговоры о трансфере нападающего менхенгладбахской Боруссии Торгана Азара.
Обновлено в 07:09
Футбол
«Интер» готов продать Шкриньяра за 90 млн евро, «МЮ» предложил 60
МЮ предложили Интеру 60 миллионов евро за словацкого футболиста.
Обновлено в 04:08
Футбол
Валерий Рейнгольд: «Спартак» расстался с посредственными футболистами
Небольшое сожаление есть только в связи с расставанием с Поповым, говорит Рейнгольд. Это человек, который должен играть.
Обновлено в 05:56
Футбол
Салах снова стал лучшим игроком Африки
Обновлено в 00:35
Футбол
Алиссон рассказал, почему перешёл в «Ливерпуль», а не в «Челси»
Голкипер сборной Бразилии по футболу Алиссон рассказал, почему перешёл в «Ливерпуль», а не в «Челси».
Обновлено в 06:39
Футбол
«Арсенал» продлит контракт с Начо Монреалем на один сезон
Лондонский «Арсенал» продлит контракт с защитником Начо Монреалем до конца сезона 2019/20.
Обновлено в 06:55
Футбол
Хосеп Гвардиола: «„Сити“ пытался удержать Диаса»
Обновлено в 04:38
Футбол
«Реал» не планирует увольнять Солари до конца сезона
Нынешний наставник "Реала" Сантьяго Солари останется на своем посту как минимум до завершения текущего сезона.
Обновлено в 01:21