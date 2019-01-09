Футбол

Вячеслав Караваев: «Было видно, что у Чалова есть потенциал»
Спорт-Экспресс
05:10

Если человека, почти минуя дубль, сразу берут в основу, то потенциал ясен. Да, с ходу что-то не получалось, тем более что тогда в ЦСКА был Думбья.
Спорт-Экспресс05:10

Подробнее о событии

Вячеслав Караваев: «Было видно, что у Чалова есть потенциал»

Спорт-Экспресс05:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Футбол

«Бавария» объявила о переходе Павара

Обновлено в 04:31
Футбол

Семак ответил, когда «Зенит» начнёт играть в футбол

В комментариях под одной из публикаций Семака в «Инстаграме» болельщик спросил, когда «Зенит» начнёт играть в футбол, а не в забросы на Дзюбу.
Обновлено в 06:08
Футбол

Хавбек ЦСКА Хосонов может уйти в аренду в «Уфу»

«Уфа» может арендовать полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова. Уфимцы намерены арендовать 20-летнего россиянина до конца текущего сезона.
Обновлено в 05:50
Футбол

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в матче Кубка лиги

Футболисты "Тоттенхэма" обыграли "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол

Защитник БАТЭ Володько находится на просмотре в тульском «Арсенале»

Обновлено в 06:28
Футбол

CAS рассмотрит апелляцию «Рубина» об исключении из еврокубков 28 марта

Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил дату рассмотрения дела «Рубина» и УЕФА.
Обновлено в 05:29
Футбол

«Уфа» сыграет с «Левски» и «Вислой» на первом сборе на Кипре

Футболисты "Уфы" в рамках первого сбора на Кипре во время зимней паузы в чемпионате России проведут контрольные матчи с софийским "Левски" и "Вислой" из Плоцка, сообщается в микроблоге российского клуба в Twitter.
Обновлено в 04:48
Футбол

Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры о трансфере Торгана Азара

Дортмундская Боруссия начала переговоры о трансфере нападающего менхенгладбахской Боруссии Торгана Азара.
Обновлено в 07:09
Футбол

«Интер» готов продать Шкриньяра за 90 млн евро, «МЮ» предложил 60

МЮ предложили Интеру 60 миллионов евро за словацкого футболиста.
Обновлено в 04:08
Футбол

Валерий Рейнгольд: «Спартак» расстался с посредственными футболистами

Небольшое сожаление есть только в связи с расставанием с Поповым, говорит Рейнгольд. Это человек, который должен играть.
Обновлено в 05:56
Футбол

Салах снова стал лучшим игроком Африки

Обновлено в 00:35
Футбол

Алиссон рассказал, почему перешёл в «Ливерпуль», а не в «Челси»

Голкипер сборной Бразилии по футболу Алиссон рассказал, почему перешёл в «Ливерпуль», а не в «Челси».
Обновлено в 06:39
Футбол

«Арсенал» продлит контракт с Начо Монреалем на один сезон

Лондонский «Арсенал» продлит контракт с защитником Начо Монреалем до конца сезона 2019/20.
Обновлено в 06:55
Футбол

Хосеп Гвардиола: «„Сити“ пытался удержать Диаса»

Обновлено в 04:38
Футбол

«Реал» не планирует увольнять Солари до конца сезона

Нынешний наставник "Реала" Сантьяго Солари останется на своем посту как минимум до завершения текущего сезона.
Обновлено в 01:21
ещё по теме
Вячеслав Сергеевич Караваев
Российский футболист
Российский футболист, защитник нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное