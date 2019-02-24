Музыка
«Вы сошли с ума». За что на Украине травят своих же кандидатов на «Евровидение»Росбалт вчера в 15:20
«Росбалт Like» разбирался — почему на Украине оскорбляют своих же кандидатов на «Евровидение». Певица Maruv в 2018 году стала известна далеко за пределами своей родины.
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Политика
На Украине задержали экс-главу Генштаба ВСУ
Следователи военной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали бывшего главу Генштаба ВСУ (Вооруженных сил Украины) Владимира Заману.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
СБУ возбудила уголовные дела против семи российских военнослужащих
Служба безопасности Украины (СБУ) из-за инцидента в Керченском проливе возбудила уголовные дела в отношении семи российских офицеров: командующего войсками Южного военного округа России Александра Дворникова, командующего Черноморским флотом России Александра Моисеева, а также пяти военнослужащих крымского пограничного управления ФСБ.
Обновлено в 05:01
Политика
Серебряков объяснил свои слова о разжигании Россией войн
Актер Алексей Серебряков объяснил, что он имел в виду, когда говорил о войнах, которые развязала Россия, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Политика
Песков прокомментировал сюжет ВГТРК о возможных целях «Циркона» в США
В воскресенье телеканал "Россия-1" (входит во ВГТРК) в программе "Вести недели" назвал военные центры принятия решений в США, которые могут стать целями для ракет "Циркон" в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по России.
Обновлено в 04:49
Здоровье
Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату
Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Экономика
Зампреды правления «Газпрома» Медведев и Голубев покидают компанию
Заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от своих должностей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:59
Общество
Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Алибасов опроверг информацию об инфаркте у Федосеевой‐Шукшиной
Музыкант и продюсер Бари Алибасов опроверг информацию об инфаркте у своей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Сбившего людей на Невском проспекте арестовали на два месяца
Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на два месяца фигуранта дела о ДТП на Невском проспекте Мурада Касымова.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Главу хабаровского отдела ФСБ избили и ограбили в центре Москвы
В центре Москвы сотрудника ФСБ избили и обокрали, передаёт 25 февраля агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Директора московской школы избили в кабинете металлическим прутом
Женщину избили металлическим прутом. По информации телеканала, нападавшего удалось задержать.
Обновлено в 05:07
Политика
На выборах в Молдавии лидируют социалисты
Обновлено в 03:02
Экономика
Путин поручил снизить комиссии за безналичные расчёты
По итогам форума «Деловой России» глава государства дал задание Кабмину совместно с Банком России рассмотреть возможность принятия мер по снижению комиссий за безналичные расчеты с использованием банковских карт.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в порт Одессы
Американский ракетный эсминец USS Donald Cook зашел в Одесский морской торговый порт.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Суд освободил экс-борца Дацика, осужденного за «голый марш»
Уголовное дело в отношении Вячеслава Дацика было возбуждено в мае 2016-го года, когда экс-борец разгромил бордель в Василеостровском районе Петербурга, а затем устроил "голый марш" с работницами салона.
Обновлено в 06:30
Экономика
Проекту первого атомного ледокола «Лидер» дадут старт в марте
Распоряжение правительства о строительстве в 2020 году на судоверфи "Звезда" в Приморье первого атомного ледокола "Лидер" выйдет в марте этого года.
Обновлено в 04:02
Происшествия
ФСИН отрицает отстранение начальника колонии, где сидел Цеповяз
Начальник исправительной колонии (ИК) № 3 в Амурской области, где отбывал наказание член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз, не был отстранен от работы, а ушел в отпуск, заявили в пресс-службе регионального ФСИН «Интерфаксу».
Обновлено в 00:54
Музыка
Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»
Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Приморье суд отпустил окунувшего школьника головой в унитаз мужчину
20 февраля родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми, и окунули головой в унитаз.
Обновлено вчера в 21:19
Общество
Социологи выяснили мнение россиян о причинах ареста Арашуковых
Порядка 68% опрошенных считают, что случаи получения взяток, обнаружения больших сумм у чиновников из высших эшелонов власти, их аресты и возбуждение уголовных дел являются "проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти", около 22% уверены, что это "единичные, нетипичные явления для высшего руководства страны", свидетельствуют итоги опроса.
Обновлено в 04:51
Экономика
РБК: за акции из дела Калви заплатили в 430 больше, чем оценили в СКР
Первоначальный инвестор заплатил $4,4 млн (256 млн руб.) за акции люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), что в 430 раз больше той оценки, которую дали в Следственном комитете России (СКР), сообщает РБК.
Обновлено в 02:58
Кино
«Зеленая книга» завоевала «Оскар» как лучший фильм
Главные роли в фильме исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али. Второй удостоился сегодня «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана.
Обновлено вчера в 23:16
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 74,09 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 24,56 копейки - до 74,0876 рубля, курс доллара уменьшился на 25,67 копейки - до 65,2582 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 04:42
Общество
Эксперты Минтруда назвали самые востребованные в Москве профессии
Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда РФ (ВНИИ труда) составил рейтинг российских регионов по числу вакансий и проанализировал самые востребованные профессии.
Обновлено в 05:06
Политика
Милонов назвал жалобу адвоката Шнурова бесовским заговором
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал «бесовским заговором» жалобу адвоката певца Сергея Шнурова в думскую комиссию по этике.
Обновлено в 03:44
Политика
Дуда обвинил УПА в геноциде поляков
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украинская повстанческая армия (УПА*) и дивизия СС "Галичина" устроили геноцид поляков в Гуте Пеняцкой в 1944 году.
Обновлено в 04:38
Общество
Администрация Парка Горького проведет проверку из-за шоу стриптизерш
Руководство московского Парка Горького проведет служебное расследование по поводу выступления в офисе танцовщиц стрип-пластики.
Обновлено в 06:02
Спорт
Российского метателя копья дисквалифицировали на восемь лет за допинг
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало метателя копья Германа Комарова на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 05:59
Экономика
В России могут ввести налог за снятие наличных с банковских карт
Законопроект о введении единой комиссии за снятие наличных в банкоматах могут принять в России в 2019 году.
Обновлено вчера в 14:01