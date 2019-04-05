Футбол

Вы отдаете «Спартаку» в матче с ЦСКА небольшое преимуществоSportbox.RU 09:18

Спартак — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Кстати, наш постоянный эксперт Александр Бубнов согласен с большинством, отдавая победу «Спартаку» со счетом 2:1: «Спартак» в гостях одержал верх над неудобным соперником «Ахматом», ЦСКА упустил дома верные очки во встрече с «Уфой».
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