Происшествия

Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропортуLenta.ru вчера в 07:56

На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Джет лег: какие схемы могла использовать авиамафия в Домодедово

Известиявчера в 17:54

СКР проявился в сфере джетов

Коммерсантъвчера в 15:04

Следователи показали самолеты авиамафии из аэропорта Домодедово

Lenta.ruвчера в 13:38

СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей

РБКвчера в 12:11

По делу против сотрудников Домодедовской таможни изъяли четыре бизнес-джета

Интерфаксвчера в 11:35

СК изъял четыре бизнес-джета по делу о неуплате таможенных сборов при ввозе самолетов

ТАССвчера в 13:23

Криминальный триумвират: кто стоит за авиамафией, которая ушла от уплаты 635 млн рублей

РЕН ТВвчера в 07:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:00, Ашберн
Шоу-бизнес

Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина

Хидирнеби Казуев, который является одним из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, заявил, что не планировал совершать теракт, а намеревался убить певца по заказу шоумена Максима Галкина.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия временно отстранил Рауфа Арашукова от должности сенатора.
Обновлено вчера в 10:41
Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Малкин набрал 1000 очков в НХЛ

Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми

Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.
Обновлено вчера в 21:44
Здоровье

Правительство ужесточит контроль за питанием в госучреждениях

Контроль должен быть ужесточен как над качеством продуктов, так и над оказанием услуг общественного питания в бюджетных учреждениях.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

В МИД Японии считают неприемлемыми российские учения на Курилах

В Министерстве иностранных дел Японии заявили, что Токио считает неприемлемыми российские военные учения, начавшиеся во вторник, 12 марта, в южной части Курильских островов.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

Иранская правозащитница получила 10 лет тюрьмы за критику хиджаба

Обновлено вчера в 22:55
Политика

Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что президент Украины Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Волк напал на четырех мужчин в селе в Приамурье

Волк в ночь на среду напал на четырех мужчин в селе Нижняя Ильиновка Амурской области, сообщил ТАСС заместитель главного врача Михайловской районной больницы Игорь Галузин.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Авиавласти США заявили, что продолжат эксплуатацию Boeing 737 MAX

Как сообщалось, ряд авиакомпаний, в том числе польский национальный перевозчик LOT, норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, южнокорейская The Eastar Jet, мексиканский авиаперевозчик Aeromexico, приняли решение временно прекратить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол

Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ

Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Мать брошенной в квартире девочки назвала произошедшее провокацией

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Учитель физкультуры в Якутске полгода насиловал ученицу

Обновлено вчера в 17:55
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом в Европе

В странах Европы зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в период с 25 февраля по 3 марта 2019 года, сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на данные Европейского регионального бюро ВОЗ.
Обновлено вчера в 23:50
Транспорт

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на ремонт дорог

Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Девять человек убиты в мексиканском городе при разборках наркодельцов

Не менее девяти человек убиты в мексиканском городе Пуэбла при столкновениях между противоборствующими группировками наркоторговцев.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

В ООН заявили, что на Украине царит «атмосфера запугивания»

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине накануне выборов, заявив об "атмосфере запугивания", царящей в стране, и отметив рост насилия со стороны крайне правых групп.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Палата представителей США обязала Нацразведку раскрыть доходы Путина

Палата представителей США одобрила три законопроекта и одну резолюцию, направленные против президента Владимира Путина и российских властей, передает АР.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

Капитан арестованного в Стамбуле судна пригрозил перекрыть Босфор

Капитан корабля Бахман Багиров пригрозил перекрыть Босфор, если судовладелец не рассчитается с моряками по зарплате.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

Мадуро намерен попросить помощи в расследовании атаки на энергосистему

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что намерен попросить власти России, Китая, Ирана и Кубы, а также ООН оказать поддержу в расследовании недавней атаки на энергосистему страны, которая привела к отключению на несколько дней электричества на большей части ее территории.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие

Военный эксперт назвал реальную угрозу для России со стороны США

Реальную угрозу для России со стороны США представляют эсминцы типа Arleigh Burke с управляемым ракетным оружием (УРО).
Обновлено вчера в 23:14
Экономика

Госдума меняет модель выплат социальных доплат к пенсиям

Законопроект о пересчете пенсий в России Госдума приняла в первом чтении, по предложению президента РФ Владимира Путина меняется существующая модель выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

Скорпион пробрался в самолет и укусил пассажирку во время рейса

Обновлено вчера в 21:31
Шоу-бизнес

Умер бывший гражданский муж Лолиты Милявской

Певица Лолита Милявская сообщила о смерти бывшего гражданского мужа Арнольда Спиваковского.
Обновлено вчера в 18:32
Общество

В США 50 человек обвинили во взятках при поступлении в элитные вузы

Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

Жительницу Испании госпитализировали после орального секса

Обновлено вчера в 05:21
Происшествия

Самолет врезался в мачту освещения в Шереметьево

Грузовой самолет Boeing-747 AirBridgeCargo врезался в мачту освещения в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе

Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено вчера в 04:02
Общество

В Москве пранкер подшутил над росгвардейцами с помощью пистолета

Обновлено вчера в 09:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное