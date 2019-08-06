Экономика
Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять летREGNUM 01:58
Россия почти на треть уменьшила импорт продовольствия за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ. В 2018 году в Россию ввезли продовольствие на $29,8 млрд, тогда как в 2013 году — на $43,3 млрд.
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Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Общество
Прокуратура потребовала забрать сына у вышедшей с ним на митинг в Москве пары
Обновлено в 07:18
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Политика
Путин в Сочи встретится с президентом Абхазии и посетит центр «Сириус»
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
Иран презентовал три новые управляемые ракеты
В Иране во вторник, 6 августа, представили три новых модели высокоточных управляемых ракет собственного производства под названием Yasin.
Обновлено в 07:00
Экономика
Названы самые популярные у россиян сладости
Обновлено в 01:30
Общество
В Японии почти 160 авиарейсов отменены из-за тайфуна «Франциско»
Из-за тайфуна "Франциско", во вторник, 6 августа, обрушившегося на юго-западную часть Японии, местные авиакомпании были вынуждены отменить более 150 авиарейсов.
Обновлено вчера в 19:47
Гаджеты
Huawei P30 и P30 Pro заметно подешевели
Стоимость Huawei P30 после снижения цены начинается от 525 долларов.
Обновлено в 06:55
Общество
В Ростовской области изменились правила оплаты за электроэнергию
Показания, преданные с 26 по 31 августа, будут учтены при расчете оплаты за сентябрь, - 6 августа сообщили в пресс-службе ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Обновлено в 06:14
Здоровье
В Татарстане закупят автомобили для доставки в больницы пожилых сельчан
Автомобили для доставки пожилых жителей сел в медицинские учреждения закупят в рамках национального проекта "Демография".
Обновлено в 06:31
Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья продлили арест на полгода
Басманныцй суд продлил до 16 января арест бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Финансы
Фондовые рынки США упали до минимума с начала года
Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье
Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Футбол
Мостовой: «Краснодар» может показать хорошую игру против «Порту»
Футболисты "Краснодара" способны продемонстрировать хорошую игру в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов против португальского "Порту", считает экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Обновлено в 07:15
Политика
Власти Германии ответили России на заявления о вмешательстве
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском выросло до 12
До 12 человек возросло количество пострадавших из-за взрывов боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае, сообщили во вторник, 6 августа, в районной больнице.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Футбол
Головин: один из футболистов «Монако» может перейти в российский клуб
Одноклубники полузащитника "Монако" Александра Головина спрашивают его про Российскую премьер-лигу, а один из них может перейти в российский клуб.
Обновлено в 05:22
Экономика
«Урал. Опера. Балет» попал в список богатейших театров России
Балет (бывший Театр оперы и балета) попал в рейтинг самых богатых театров России по версии Forbes .
Обновлено в 05:14
Происшествия
В США бабушка предотвратила массовое убийство
Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
Шесть пляжей временно закрыты для купания в курортном городе Алушта на южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Технологии
У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36