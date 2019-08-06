Россия почти на треть уменьшила импорт продовольствия за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ. В 2018 году в Россию ввезли продовольствие на $29,8 млрд, тогда как в 2013 году — на $43,3 млрд.

Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет

Политика Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Армия и оружие Иран презентовал три новые управляемые ракеты В Иране во вторник, 6 августа, представили три новых модели высокоточных управляемых ракет собственного производства под названием Yasin.

Общество В Японии почти 160 авиарейсов отменены из-за тайфуна «Франциско» Из-за тайфуна "Франциско", во вторник, 6 августа, обрушившегося на юго-западную часть Японии, местные авиакомпании были вынуждены отменить более 150 авиарейсов.

Гаджеты Huawei P30 и P30 Pro заметно подешевели Стоимость Huawei P30 после снижения цены начинается от 525 долларов.

Общество В Ростовской области изменились правила оплаты за электроэнергию Показания, преданные с 26 по 31 августа, будут учтены при расчете оплаты за сентябрь, - 6 августа сообщили в пресс-службе ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Здоровье В Татарстане закупят автомобили для доставки в больницы пожилых сельчан Автомобили для доставки пожилых жителей сел в медицинские учреждения закупят в рамках национального проекта "Демография".

Происшествия Бывшему министру финансов Подмосковья продлили арест на полгода Басманныцй суд продлил до 16 января арест бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову.

Армия и оружие ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.

Финансы Фондовые рынки США упали до минимума с начала года Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем.

Происшествия Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

Футбол Мостовой: «Краснодар» может показать хорошую игру против «Порту» Футболисты "Краснодара" способны продемонстрировать хорошую игру в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов против португальского "Порту", считает экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Политика Власти Германии ответили России на заявления о вмешательстве Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

Происшествия Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском выросло до 12 До 12 человек возросло количество пострадавших из-за взрывов боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае, сообщили во вторник, 6 августа, в районной больнице.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.

Футбол Головин: один из футболистов «Монако» может перейти в российский клуб Одноклубники полузащитника "Монако" Александра Головина спрашивают его про Российскую премьер-лигу, а один из них может перейти в российский клуб.

Экономика «Урал. Опера. Балет» попал в список богатейших театров России Балет (бывший Театр оперы и балета) попал в рейтинг самых богатых театров России по версии Forbes .

Происшествия В США бабушка предотвратила массовое убийство Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.

Общество Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму Шесть пляжей временно закрыты для купания в курортном городе Алушта на южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Технологии У AliExpress появятся офлайн-магазины в России У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.